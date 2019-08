Plan contra el ingreso de armas

Ebrard advierte de presunta red de supremacistas

CIUDAD DE MÉXICO.— El canciller Marcelo Ebrard informó de la solicitud que hizo al gobierno de Estados Unidos sobre un programa especial para impedir el ingreso de armas a México.

Durante la conferencia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano detalló que el lunes en su visita a El Paso Texas, expresó al secretario de Estado estadunidense Mike Pompeo la preocupación del gobierno de México por el tráfico de armas y que acordaron iniciar una operación en cinco puntos fronterizos: Tijuana-San Diego, Ciudad Juárez-El Paso, Reynosa-Matamoros, Laredo y Nuevo Laredo.

“Eso ya está acordado y para nosotros es una prioridad. ¿Por qué es una prioridad? el Gabinete de Seguridad nos instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de plantear, porque se considera que hay tres elementos determinantes: uno son armas, otra capacidad de reclutamiento y otra capacidad de financiamiento o utilidad, o disposición de retirar efectivo”, destacó.

El canciller refirió que más de 60% de las armas que ingresan a México provienen de Estados Unidos.

Al referirse a la matanza ocurrida el fin de semana pasado en El Paso, Texas, donde murieron ocho mexicanos, Ebrard Casaubón dijo que este día el gobierno mexicano enviará una nota diplomática condenando el acto y exigiendo justicia para las familias de los deudos de lo que calificó un acto terrorista en contra la comunidad mexicana. Asimismo, indicó que solicitará a Estados Unidos que tome una postura clara contra los crímenes de odio.

El canciller destacó que, por primera vez, el presidente Donald Trump habló de este tema y confió en que ello tenga un impacto porque existe el temor de que haya más personas con ideas similares a la del terrorista identificado como Patrick Crusius, de 21 años, quien atacó a la comunidad mexicana en el Walmart de El Paso.

Insistió en calificar como un acto terrorista lo ocurrido en la ciudad texana y dijo que se realizará la demanda contra el ejecutor porque lo que hizo se tipifica como terrorismo en las leyes mexicanas.

Asimismo, confirmó que a través de la Fiscalía General de la República (FGR), pedirá participar en las investigaciones de la matanza en El Paso, e insistió que, desde cualquier punto de vista, se trata de una acción condenable. Se trata, dijo, de “la tragedia más grande que hemos visto”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) externó su preocupación sobre la existencia de una red de supremacistas blancos que pudieran tener las mismas intenciones que el joven que disparó en el centro comercial de El Paso, por lo que insistió en que México debe participar en las investigaciones.

Asimismo, dijo que también se investigará la posesión del rifle de asalto que usó el terrorista, aunque las leyes norteamericanas sean permisibles.

Al respecto, López Obrador manifestó que no se puede fomentar el odio al extranjero e indicó que en momentos como el actual hay que ser cautelosos.

“No tenemos ningún problema de conciencia porque nosotros siempre hemos sostenido que no deben de utilizarse medidas coercitivas, que no se debe de apostar a la fuerza, que no se puede fomentar el odio, que no se puede azuzar a los pueblos para rechazar a extranjeros, a migrantes. Hemos sido muy claros en eso pero no estamos como para estar diciendo ‘te lo dije’. Son de esos casos en los que duele tener la razón”.

Sobre las víctimas, Ebrard Casaubón indicó que ya se han entregado los cuerpos a sus familias y que seis personas permanecen hospitalizadas, tres de ellas en estado delicado y otras tres fuera de riesgo.

Cinco de los fallecidos en el tiroteo eran del estado de Chihuahua, y las otras tres víctimas mortales eran de Aguascalientes, Torreón y Zacatecas.— Proceso y AP