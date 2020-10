López-Gatell anuncia que está listo el plan de vacunación preliminar

CDMX. - El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez aseguró que México ya cuenta con un plan de vacunación preliminar contra el Covid-19, sin embargo, no se hará público hasta que se tengan resultados de la fase 3 de ensayos clínicos y la OMS establezca las directrices de la inmunización.

"Ya lo tenemos, un plan de vacunación preliminar, no lo haremos público por su carácter preliminar, pero conforme la OMS establezca directrices lo haremos público, según la realidad de cuándo tendremos la vacuna en México. Un grupo técnico ha tenido a bien diseñar un plan posible de vacunación, en el momento que se conozcan los resultados de los ensayos en fase 3, se adaptará a lo que correspondan los resultados", dijo.

Sí se priorizará a diversas poblaciones

Detalló que el gobierno federal creó un grupo técnico científico que evalúa la calidad de las vacunas y su potencialidad de ser útiles, además de que se revisa la modalidad del posible programa de vacunación, es decir, si se tendrá que priorizar a diversas poblaciones, de acuerdo con las capacidades de la vacuna y su contribución de interrumpir la transmisión del virus.

"No hay que perder de vista que los ensayos clínicos nos dirán la potencia de las vacunas, en su capacidad de reducir transmisión, si se reduce mucho será una modalidad de aplicación, pero si se reduce poco, pero contribuye a reducir las complicaciones, es otra modalidad de uso".

Si no existe vacuna, se mantienen las medidas

El funcionario agregó que mientras no exista una vacuna contra Covid, es necesario que la población mantenga las medidas de higiene y sana distancia, sin embargo, señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no usará la fuerza pública para obligar a la gente a que las siga.

"Hasta que no tengamos vacunas seguras y eficaces y hasta que no tengamos la aplicación de las vacunas en este mundo entero no tenemos una prevención directa. Es deseable tener una vacuna, el cubrebocas, hemos dicho en la narrativa pública, se ha sobrestimado, y reitero, no estamos diciendo que no lo recomendemos, sino que la evidencia muestra que complementa otras medidas, lo seguimos recomendando en medida que más personas lo usen para tener una menor probabilidad de contagios, pero no ejerceremos medidas coercitivas a quienes no lo usen".