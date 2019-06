Plantas en revisión

AMLO: Había anomalías que no se podían ignorar

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que se encuentran bajo proceso de revisión muchas plantas de fertilizantes de Pemex por presuntos casos de corrupción.

“Son muchas plantas y todas se están revisando. Donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo; es en la planta de Pajaritos (estado de Veracruz)”, afirmó desde Palacio Nacional.

El mandatario explicó que algunas investigaciones arrancaron durante su mandato, porque ya había “irregularidades” detectadas que no se podían desechar, pese a que él es partidario de no indagar en asuntos previos a su gobierno.

López Obrador recordó que muchas de estas plantas de fertilizantes están completamente paradas desde hace años, sin embargo, se paga el salario a 3,500 trabajadores de las mismas.

En materia energética, defendió también su decisión de no convocar a más licitaciones petroleras para la iniciativa privada hasta que se tengan resultados de los contratos ya celebrados.

Pero “que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial”, dijo López Obrador.

Con esta aseveración, sostuvo que tiene una excelente relación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un organismo que lamentó la reciente cancelación de concursos petroleros para encontrar socios a Pemex.

Este martes, el diario El Universal publicó que autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir sobornos en la compra de una planta de fertilizantes (Fertinal), ocurrida en 2015, la cual tuvo un valor de 635 millones de dólares, un hecho que el exmandatario negó “categóricamente”.

Además, ayer el diario Reforma publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía, y a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la compra de otra planta con sobrecostos.

Cambiará la fecha

En otro tema, el presidente López Obrador se dijo abierto a explorar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación de mandato, luego de que la oposición rechazó su propuesta para que este ejercicio se realice el 21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia.

“Si (los legisladores) no aceptan en marzo y no aceptan en junio durante las elecciones intermedias, se podrían ver otra fechas, nada más que se vea el compromiso que no haya un gasto adicional”, aseguró.

En este contexto, López Obrador indicó que la reforma electoral no será parte de su agenda sino hasta después de que se lleve al cabo la consulta sobre la revocación de mandato.

Interrogado en torno al resultado de la consulta, detalló que de acuerdo con la Constitución, “si la renuncia del presidente se da antes de los dos años, se convoca a elecciones (…) El Congreso elige, pero puede haber una modificación constitucional para que se haga también una elección”.

Sobre la posibilidad de una nueva reforma electoral, López Obrador mencionó que, en este momento, “nosotros queremos proponer, pero hasta que pase el primer periodo de gobierno, es decir, hasta después de la consulta para la revocación del mandato, y es el Poder Legislativo el que va a resolver sobre este asunto”.

El mandatario recordó que el compromiso de su gobierno es erradicar el fraude electoral, pero para ello no hubo necesidad de modificar la ley; tan es así, dijo, que durante las pasadas elecciones locales se logró que no interviniera el gobierno federal, por primera vez en mucho tiempo.

“Más atrás, recuerdo cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el que era secretario de Comunicaciones y Transporte, (Pedro) Cerisola, fue el delegado en Tamaulipas; y al día siguiente, a los dos días de la elección, se grabó una llamada en donde Cerisola le agradecía al gobernador de Tamaulipas de aquél entonces, (Eugenio) Hernández”.

El presidente López Obrador comentó que el objetivo de dar a conocer los anteriores capítulos de la vida nacional es dejar claro que ahora ya todo cambió.

“Se insiste en que es lo mismo y yo tengo que decir que no. No me puedo quedar así, callado, para que no prevalezca la amnesia. El compromiso que hicimos es no al fraude, no al uso del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, no a la entrega de despensas, no al frijol con gorgojo”.

AMLO Facebook

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fundador de Facebook está dispuesto a ayudar al gobierno federal.

Proyecto

Según informó El Universal, el mandatario afirmó que Mark Zuckerberg dijo estar dispuesto a ayudar a su gobierno en el proyecto para comunicar a todo el país vía internet.

Nadie fuera

Aclaró que eso no significa que otras empresas se quedarán fuera de dicha estrategia.