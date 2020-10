Pleito internacional por el tequila

Gremio mexicano demanda a una firma holandesa

GUADALAJARA (EFE).— El sector tequilero en México acusó ayer y tras meses de disputas a la multinacional cervecera Heineken de incumplir la regulación y la denominación de origen de la bebida nacional con la venta de Desperados, una cerveza con “aroma a tequila” que se comercializaba en 70 países.

En entrevista, el director general del Consejo Regulador de Tequila, Ramón González Figueroa, denunció que la cervecera originaria de Holanda no respetó la normatividad para la producción y comercialización del tequila y se alió con una empresa mexicana productora de la bebida para vender la cerveza.

“Esta cerveza no tiene tequila, no tiene autorización del gobierno mexicano a través del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, porque es un patrimonio nacional y no tiene convenio de vinculación o corresponsabilidad para ser usuaria de la denominación”, advirtió el funcionario del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

El directivo añadió que Heineken incumple además con el certificado de aprobación de envasador que manda la norma oficial mexicana para la producción de la bebida tradicional.

El tequila, producido principalmente en Jalisco, es la primera denominación de origen de México y el titular de sus beneficios es el Estado mexicano, siendo uno de los patrimonios del país.

“Heineken está tratando de convertir a la primera denominación de origen mexicana en un producto genérico y está haciendo un cabildeo muy fuerte tanto en Europa como en México”, indicó el entrevistado.

González Figueroa explicó que Heineken, mediante su filial en Francia, Heineken France Boissons, compra a una empresa mexicana —Tequilas del Señor— la bebida con sello de envasado de origen en botellas de cinco litros, cuando lo máximo permitido para venta en Europa es dos litros. La filial desenvasa el tequila y lo revende a otra compañía francesa, que lo adultera para extraer el sabor y olor de la bebida mexicana.

Tan sólo en 2019 la cervecera holandesa vendió cerca de 450 millones de litros de la bebida en diferentes presentaciones y compró a la tequilera mexicana 270,000 litros de materia prima, según datos del Consejo Regulador del Tequila.

Desde 2010 a 2019, Heineken tuvo ingresos totales calculados en 9,184 millones de dólares con la venta de la cerveza tan solo en 25 de los 70 países donde se comercializa, señala el organismo regulador mexicano.

En su etiqueta, la cerveza denunciada incluye la leyenda de “aromatizada con tequila” y utiliza elementos alusivos al agave, planta de donde se extrae la popular bebida mexicana.

“Heineken podría hacerlo, pero hay reglas, puede ser usuario (de la DOT) poniéndole tequila, no sólo el aroma, pero si no le pone tequila lo único que le pedimos es que retire la palabra en su etiqueta. Es sencillo pero complejo para Heineken porque su éxito es gracias a que su consumidor piensa que se toma un tequila con cerveza”, indicó.

Lucha legal

El CRT interpuso diversos procedimientos legales desde 2017 en Holanda y Francia para denunciar el uso indebido de la denominación de origen sobre el tequila.

En Holanda, el órgano regulador de ese país falló a favor de Heineken, y el CRT apeló la decisión, mientras que en Francia hubo una determinación favorable al consejo mexicano del tequila, misma que fue apelada por la cervecera holandesa, ambas están en revisión.

El conflicto tomó fuerza en el mes de agosto pasado cuando Heineken, mediante la Asociación de Cerveceros de Europa, interpuso una queja ante la Unión Europea porque considera que se le impide la importación del producto debido a que la tequilera mexicana no cuenta con los permisos para venderle el tequila.

El pasado 17 de septiembre, la cervecera de origen holandesa llevó a la Comisión Europea (CE) su disputa legal con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) de México por el uso de la denominación de origen del licor mexicano en una de sus cervezas.

El sector tequilero mexicano espera una resolución favorable del caso por parte de los organismos internacionales en febrero o marzo de 2021, de lo contrario se afectaría toda la cadena de producción del tequila que da sustento a más de 70,000 familias mexicanas y que genera más de 6.000 millones de pesos (unos 285 millones de dólares) en impuestos a México.