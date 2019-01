Pleito por “huachicol”

Reportan rebelión de los habitantes de Cuautlacingo

OTUMBA.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que un enfrentamiento entre el Ejército y presuntos “huachicoleros” en una toma clandestina de hidrocarburo en la comunidad de Cuautlacingo, en el municipio de Otumba, dejó como saldo tres militares lesionados.

Los primeros reportes apuntan que los militares se enfrentaron ayer con presuntos “huachicoleros” y pobladores de Cuautlacingo, esto luego de atender un reporte de baja de presión de un ducto de Pemex por posible toma clandestina.

Los militares realizaban un operativo en la zona contra la extracción ilegal de hidrocarburo, cuando sorprendieron a gente “ordeñando” los ductos.

Al llegar a la zona, los soldados fueron recibidos con piedras y rocas por los pobladores y presuntos “huachicoleros”, quienes les impidieron el paso al lugar.

En la toma ilegal había más de 15 camionetas formadas que iban a cargadas de combustible en esta toma clandestina.

Al respecto, el comisionado de la Policía Federal, Arturo Jiménez, confirmó que en la comunidad de Cuautlancingo desplegaron hasta 200 elementos de la corporación para restablecer el orden tras los hechos.

Explicó que ante la tensión con los pobladores, los militares solicitaron refuerzos, por lo que a la zona arribaron unos 200 elementos de la Policía Federal, así como dos helicópteros de la corporación tipo Black Hawk, que realizaron labores de vigilancia aérea en el perímetro.

El comisionado de la Policía Federal confirmó que no hubo heridos, pues fue un enfrentamiento verbal, “es una manifestación de rebeldía y resistencia a obedecer las indicaciones de la autoridad, no pasó a mayores pero nos preocupa que un grupo no identificado se manifieste y quiera adueñarse de una toma clandestina”.

“Queremos que la población de Otumba duerma segura y que sepan que la Policía Federal y el gobierno están pendiente de su seguridad”, indicó.

Comentó que al lugar acudieron 24 elementos de la Marina Armada, para brindar seguridad perimetral; y 220 de la Policía Federal, quienes apoyaron a los 80 elementos del Ejército que atendieron el reporte de la toma clandestina en la comunidad.

Tomas clandestinas

En Jalisco, elementos de Seguridad Física de Pemex con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), localizaron nueve tomas clandestinas.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que las tomas fueron localizadas sobre los kilómetros 274+200, 216+149, 279+200, 297+620 , 199+600 y 299+500, dentro del ejido San Agustín y los poblados de La Paz, San Isidro Mazatepec, San Juan de los Arcos, Coyotes, todos estos, pertenecientes a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tala y Zapotlanejo.— El Sol de Tijuana, El Universal y Notimex