Poblado chontal pasa serios apuros por falta de apoyo

Luchan por sobrevivir

NACAJUCA, Tabasco (El Universal).— Los chontales de la Ranchería Cantemoc Segunda Sección no tienen idea de cómo van a sobrevivir durante los siguientes días.

Las inundaciones en este municipio provocaron que sus casas se llenaran de agua, sus animales se ahogaran y no hay lugares abiertos donde comprar víveres.

Esta comunidad indígena, donde se habla el dialecto yokot’an, no estaba preparada para una crisis como ésta: la mayor parte de su población vive al día y no tiene cerca un lugar provisional al cual acudir. Por ahora, en la Ranchería Cantemoc no se ha visto desfilar a agentes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la policía estatal o Protección Civil, instituciones que han estado apoyando a los damnificados en ciudades como Villahermosa.

“Pero ya no tardan en llegar, van a venir por sus votos (las autoridades)”, dice en tono de broma Asunción de la O Rodríguez, en referencia a la contienda electoral que habrá en Tabasco el próximo año. “Ahorita que el agua sigue subiendo no tenemos ni apoyo, no nos han dicho si nos van a entregar despensas, prácticamente estamos solos, nada más nosotros luchando para rescatar lo poco que tenemos”, agrega Asunción, quien se dedica a tareas de limpieza.

En la Ranchería Cantemoc el nivel del agua sigue subiendo. Según sus habitantes, en años anteriores había una zona alta que no era afectada por el agua, pero ahora la compró Pemex y les impiden pasar.

La única opción rápida para los chontales fue adaptar una pequeña iglesia como centro de refugio. Ahí colocaron ladrillos y tablas de madera para dejar sus cosas en lo alto. Sin embargo, la inundación no ha dado tregua y sigue creciendo peligrosamente.

En esa iglesia viven integrantes de cuatro familias, incluido Moisés de la Cruz de la O, quien comparte que no pudo rescatar casi ningún mueble ante el desastre y su hogar quedó prácticamente inhabitable. “Desde que empezó la lluvia la estamos viendo difícil; nosotros no tenemos trabajo, día con día va subiendo el agua y nos vamos cansando. Habló el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y dijo que, según, el agua ya la recortaron, pero sigue subiendo”, comenta Moisés.

Para él y su familia la preocupación no es solo haber perdido su vivienda, también está el riesgo de sufrir la mordedura de culebras y hormigas que han infestado la zona, sin que haya personal capacitado que pueda atenderlos.

Las fuentes de alimento también se han ido agotando, pues muchos animales, como gallinas, puercos y vacas, que utilizan para ese fin se ahogaron. “Los recursos ya se están acabando (...), el agua de la llave que llega es bien poquita, pero para el consumo no hay, esa solo es para bañarnos o lavar trastes”, dice Moisés.

Ante el riesgo de que la iglesia se inunde, Moisés ya piensa en moverse a otro lugar, aunque aún no está seguro de qué espacio podrá resistir el embate de la naturaleza.

Según las autoridades, más de 90 mil personas y 25 mil viviendas fueron afectadas por el desbordamiento del Grijalva.

Ayuda de Alemania

Ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que despegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con siete toneladas, de las 50, de ayuda humanitaria para Tabasco y Chiapas, que fueron donadas por Alemania.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller agradeció al embajador Petel Tempel por su solidaridad y apoyo. El martes, el secretario de Relaciones Exteriores agradeció en nombre del gobierno federal, a países europeos, como Alemania, España y Reino Unido, y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), su solidaridad que han dado a México ante las inundaciones que se registran en Chiapas y Tabasco.

“Quisiéramos agradecer especialmente el día de hoy a Alemania, Dinamarca, a España, a Reino Unido y, desde luego, a la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) por su solidaridad con Chiapas y Tabasco, que han movilizado apoyos en los últimos días, importantes, de alimentos, agua embotellada y medicamentos”, dijo el canciller.

Militares han evacuado a casi 10,000 personas de Tabasco afectadas por inundaciones ante las recientes lluvias récord, informó ayer la Sedena.

En un comunicado, la dependencia señaló que casi 2.500 militares participaban en el plan de auxilio a la población en casos de desastre aplicado por el Ejército para atender las inundaciones en Tabasco, mediante el cual habían evacuado a 9,977 habitantes hacia lugares seguros.

“En coordinación con autoridades civiles, se lleva a cabo la administración de 27 albergues con 871 personas alojadas”, apuntó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al menos ocho municipalidades de esa entidad tuvieron daños severos o inundaciones por las lluvias de la semana pasada a causa del frente frío número 11 y el huracán “Eta”, que también golpeó Centroamérica.

Las lluvias del frente frío número 11 y de “Eta” también afectaron otros estados del sureste mexicano, con Chiapas como la entidad más perjudicada en cuanto a saldo en vidas tras registrarse la muerte de 22 personas, de acuerdo con informes del gobierno mexicano.

Damnificados Francia responde

Francia donó un millón y medio de pesos para atención a inundaciones en México.

Respuesta solidaria

El gobierno de Francia donó 60 mil euros —equivalentes a un millón 450 mil pesos— a la Cruz Roja Mexicana, para ayudar a las poblaciones afectadas en Tabasco y Chiapas, en respuesta a la solicitud de apoyo internacional que expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Casi 5 mil beneficiarios

La representación diplomática dijo en un boletín que 2,928 habitantes de Tabasco y 2,088 de Chiapas (de la zona indígena de Ocosingo-Yajalón y de zonas periféricas de San Cristóbal y Palenque) recibirán alimentos y productos de higiene personal, limpieza y mantenimiento por parte de la Cruz Roja.