Poblana anuncia venta de su bebé en Facebook; "90 mil mínimo"

PUEBLA.-En un grupo de ventas de Facebook, una mujer compartió una publicación que causó alarma entre los integrantes, pues ofreció a su hija de tres meses de edad a cambio de un “mínimo” de 90 mil pesos.

El medio local “Periódico Central” compartió la noticia, afirmando que el mensaje lo publicó Renata “N” en el grupo Mercado Libre Teziutlán. En la publicación se detalla que la mujer es muy joven para tener bebés y que “chilla poco”.

“Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil, dice la publicación acompañada de la fotografía de una menor.