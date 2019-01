“Poco a poco” se normalizará el abasto de gasolina: AMLO

MÉXICO (EFE).— Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo de la población para continuar la lucha contra el robo de combustible y dijo que “poco a poco” se normalizará el abasto de gasolina en la Ciudad de México y otros diez estado del país.

“Poco a poco se va ir normalizando la situación. Les pido que no caigamos en pánico, en compras precipitadas. Si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina administren lo que tienen”, dijo el mandatario en un mensaje de vídeo distribuido en redes sociales.

“No consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país. Vamos a resolver este problema”, añadió.