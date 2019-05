Polémica de diputados

Aprueban en lo general reforma de la educación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal, Notimex y Xinhua).— Con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la reforma educativa que el Senado le devolvió el 30 de abril al no lograr mayoría calificada.

Para el debate en lo particular —que continuaba al cierre de esta edición— se programaron 28 reservas y 25 oradores.

Por la mañana, en la sesión de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados —que abandonaron los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) por considerar ilegal la convocatoria— se avaló con cinco cambios la minuta en materia educativa que devolvió el Senado de la República.

Por unanimidad, con 51 votos , diputados de Morena, con apoyo del PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano se avalaron los cambios a la minuta del Senado con reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa.

Al iniciar la sesión de las instancias legislativas, los panistas Marcela Torres Peibert, Marco Aguilar y Jorge Luis Preciado reclamaron la ilegalidad de la convocatoria, que a su decir fue hecha al vapor y que puede ser objeto de impugnación.

A las críticas se sumó Cynthia López, del PRI, quien aclaró a Morena que no son sus empleados para que se les convoque a la hora que ellos quieran con una convocatoria ilegal.

“Sé que tienen la presión del 15 de mayo, porque para que ustedes lo sepan, la siguiente evaluación es el 15 de mayo. Entonces ellos tienen mucha prisa, porque si no la aprueban en tiempo, el 15 de mayo va a haber evaluación, porque eso dice la Constitución”, señaló.

Al respecto, la diputada de Morena y maestra Carmen Patricia Palma Olvera se sumó a reponer el procedimiento y pidió no votar al vapor, a fin de evitar que se vaya a votar algo que al final resulte peor que la reforma de Enrique Peña Nieto.

Los panistas endurecieron su discurso y en voz de Felipe Macias reprochó que se pretenda aprobar en “fast track” para darle a Elba Esther Gordillo su reforma educativa como regalo del Día del Maestro, pues “se empodera a líderes sindicales y deja fuera los maestros”.

Su compañero de bancada, Jorge Luis Preciado, advirtió que Morena no mostró una convocatoria legal y sostuvo que los panistas no reciben línea de nadie. “Todavía tienen días para el 15 de mayo”, dijo, por lo que pidió reponer el procedimiento, porque el PAN no será parte de ese atropello legal .

En defensa de la convocatoria, el morenista Irán Santiago, ligado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que es legal y está en la gaceta parlamentaria. Acusó al PAN de que cuando fue gobierno entregó a Gordillo Morales la Subsecretaria de Educación Pública a través de su yerno.

Abandono panista

Los panistas abandonaron los trabajos de las Comisiones Unidas, aunque aclararon que darán el debate en el pleno ante el cúmulo de violaciones en el proceso.

La diputada Verónica Juárez Piña, del PRD, y la legisladora Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, también defendieron la legalidad de la convocatoria y que la misma está a prueba de impugnaciones.

Sin embargo, los panistas, en voz de Elías Lixa Abimerhi, denunciaron que la minuta original enviada por el Senado de la República a esta cámara tenía evidentes discrepancias con lo sucedido en la colegisladora, lo cual fue cantado por el presidente del Senado y fue publicado en el diario de los debates.

“Si se tomaran la tarea de revisar la minuta que van a poner a discusión y que por cierto, no fue circulada a los miembros de la comisión, y la cotejaran con el diario de los debates del Senado, van a encontrar por lo menos cuatro diferencias sustanciales entre las reservas y lo que contiene la minuta”, subrayó el legislador.

Las modificaciones consisten en agregar como materias importantes matemáticas y lecto-escritura; en el artículo 16 transitorio se agrega una frase final para dejar clara la rectoría del Estado en la educación y así generar mayor confianza entre las bancadas a la hora de la aprobación del dictamen.

También un párrafo para reforzar el tema de las Escuelas Normales.

La bancada panista no descartó interponer amparos ante la autoridad federal por “desaseo” en la convocatoria para la sesión de las comisiones unidas donde se aprobó la minuta de reformas constitucionales en materia educativa.

En conferencia de prensa, los panistas Juan Carlos Romero Hicks y Lixa Abimerhi reconocieron que la acción de inconstitucionalidad requiere al menos un tercio de los legisladores, por lo que no podrían comprometer recurrir por esa vía.

Senado Primero la reforma educativa, luego la Guardia

Asuntos que se abordarán en el Senado de la República en los próximos días

Educación

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó sobre el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para citar a sesión del pleno hoy jueves 9 para abordar la reforma educativa, que anoche aún estaba a debate en San Lázaro.

Guardia

Luego de que este jueves los senadores voten la reforma educativa, se citará a sesión extraordinaria para el martes 14 de mayo para proseguir los trabajos con la legislación secundaria de la Guardia Nacional.