En la escuela había una materia que guiaba la capacidad para entender lo que leías

Mi hijo @pedroferriz3 propone una pregunta sobre si VIÉRAMOS que 🇲🇽 se ENCAMINARA al comunismo

¿Apoyarías un golpe de estado?

Ergo: Si no vamos allá, entonces no aplica. Capisci?

No se retuerzan pic.twitter.com/f9ge5KfZKW