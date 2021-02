Polémica y enfrentamientos por la candidatura de Salgado Macedonio

MÉXICO.- Luego de una acalorada discusión, en la que los legisladores de Morena defendieron la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, al menos tres de sus compañeros no los apoyaron.

Todo surgió por el punto de acuerdo para solicitar a los diputados de Morena que fijen una postura a favor de las mujeres respecto al registro de Félix Salgado, suscrita por el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz. Y con ello se prendió la mecha, pues varios morenistas defendieron casi a gritos al político guerrerense, quien es acusado de cinco presuntas violaciones.

Gaviño Ambriz comenzó su exposición citando al Inegi: "Esto es la sombra de la realidad, pues el mismo instituto establece que más de 24% de las agresiones, ni siquiera son denunciadas".

Mientras hablaba, la diputada de Morena Paula Soto hacía gestos; su coordinadora, Martha Ávila Ventura, movía negativamente la cabeza; el vicecoordinador, José Luis Rodríguez, optó por fumar en plena sesión, y el resto de los morenistas hacían como que ignoraban al perredista. De allí que Gaviño Ambriz destacó: "Minimizar las agresiones al avalar el registro de Félix, Morena envía un mensaje claro a las víctimas y a las mujeres del país: ‘si te agredieron, no te creo, no es cierto, no ocurrió, porque si no hay sentencia no te creo’. Eso es lo que este partido dice a las mujeres y, particularmente, a las del estado de Guerrero".

Rechazan a Félix Salgado

Paula Soto pidió la palabra y recordó que 680 integrantes de su partido firmaron una carta para rechazar el registro de Félix Salgado, "y hasta la hicimos pública. Ahí está el ejemplo de nuestra postura", sostuvo, pero el perredista reviró.

"Casi siempre me convence la diputada Paula Soto, pero en esta ocasión no lo logró. Reconozco la lucha ha realizado en favor de las mujeres. Es cierto que vivimos un sistema de partido que viene de milenios, y tenemos que llegar a lo distinto, donde haya una igualdad absoluta de géneros", respondió.

Tras la discusión, los morenistas no lograron ir en grupo, pues 29 votaron en contra, 16 a favor y hubo dos abstenciones.

Panistas rechazan postulación

Un gran número de funcionarias, diputadas y senadoras del Partido Acción Nacional emitieron un pronunciamiento donde manifiestan su total rechazo a la precandidatura al gobierno del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio.

"Expresamos nuestra indignación ante el respaldo que, desde el Ejecutivo y el partido Morena, se ha otorgado a Salgado Macedonio a pesar de los cinco testimonios de las mujeres que lo han reconocido como su violentador. No dejaremos de señalar el machismo violento que ejercen tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado; al ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio", expresaron las panistas en su posicionamiento.

"Si Macedonio llega a ser gobernador, los violadores seremos todos"

Al respecto, Pedro Carrizales "El Mijis", diputado local de San Luis Potosí, dijo: "Por acción u omisión somos cómplices; si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador: los violadores seremos todos". "No solo es Félix Salgado, es el mensaje de impunidad atrás de él, la falta de respeto a cada víctima, a cada mujer que fue violentada y se atrevió a denunciar. "Es la forma en que confirmamos que existe un sistema patriarcal que justifica y perdona cualquier abuso contra ella", agregó.

Se viraliza el #UnVioladorNoSeraGobernador

Asimismo, en redes sociales solicitaron que no se permita la candidatura de Salgado Macedonio con el hasthtag #UnVioladorNoSeraGobernador.

En Guerrero las mujeres suman el 52% de la población, más de 1.8 millones de mujeres pueden este año ser gobernadas por una persona acusada de violación y acoso sexual.



La respuesta de López Obrador

Al ser cuestionado sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que "son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo". "Yo no tengo por qué opinar en este caso", declaró López Obrador. Señaló que "hay que tenerle confianza al pueblo", porque la gente es la que decide en las encuestas para elegir a los candidatos. "Yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos, no de las élites. Yo establecí, desde que fui dirigente en partidos, que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque sino estamos juzgando sin elementos", declaró López Obrador.

Agregó que hay instancias legales y si alguien comete un delito, se tiene que denunciar y buscar que se castigue. "Lo otro es el quítate tú porque quiero yo, o la politiquería. Y pues también los intereses, porque en todo esto siempre hay que preguntar '¿y de parte de quién?' Que la justicia actúe y se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto porque estamos hablando de una elección", declaró el Presidente.

"Siempre hay acusaciones"

Agregó que siempre siempre hay acusaciones, "pero cuando hay temporada electoral, se incrementa el número de acusaciones, descalificaciones, de todo tipo".

López siempre defendiendo a delincuentes, pues qué le debe a Salgado Macedonio? #UnVioladorNoSeraGobernador

Pidió que casos como el de Salgado Macedonio no se utilicen con fines "politiqueros" y mencionó que también hay otros partidos que quieren debilitar al rival.

"Imagínense, asuntos que tienen que ver con violación, este tipo de acusaciones son muy fuertes, pero tampoco se pueden hacer linchamientos políticos", señaló.