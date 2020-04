Polémico exfuncionario de Peña Nieto firma millonario contrato con Sedena

La Sedena firmó, con carácter extraurgente, un contrato de 52 millones 606 mil euros (1,350 millones de pesos) con una empresa de reciente creación para adquirir 1,330 ventiladores para atender a pacientes infectados con el coronavirus, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción.

En amplio reportaje, señala que el accionista mayoritario es el exsenador José María Tapia Franco, quien en 2018 fue coordinador en Ciudad de México de la campaña del candidato priista a la Presidencia José Antonio Meade.

La @SEDENAmx firmó contrato por 52 millones 606 mil euros con una empresa de reciente creación para la adquisición de 1,330 ventiladores para atender a pacientes de #COVIDー19, cuyo dueño fue funcionario de EPN y operador del PRI https://t.co/93e7E1R7AY — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) April 14, 2020

El contrato, firmado el 30 de marzo, forma parte de la aplicación del Plan DN-III del Ejército para atender la emergencia de salud originada por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, la adjudicación fue directa, amparada en el decreto del 27 de marzo de 2020 que reconoce la epidemia del Covid-19 como de atención prioritaria.

El pedido incluye 600 ventiladores marca Hamilton, de Suiza, cada uno a un precio de 33 mil euros (unos 846 mil pesos).

Además, 730 ventiladores modelo Shangrila, marca Aeon Medics, provenientes de España y China, con valor unitario de 35 mil euros (898 mil pesos).

José María Tapia confirmó el contrato con la Sedena, aunque se negó a dar una entrevista, con el argumento de que estaban en plena operación y logística de la distribución.

“Obviamente hay reservas de ley, obviamente hay reservas en el contrato y obviamente queremos hacer las cosas más transparentes porque no estamos haciendo de ninguna manera ninguna cosa irregular”.

Constituida en 2018 en Naucalpan

La empresa que recibió el contrato de la Sedena para surtir los 1,330 ventiladores se llama Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres S.A. de C.V., y fue constituida el 19 de diciembre de 2018 ante la titular de la Notaría 163 de Naucalpan, Ana Lilia Janeth Porras Figueroa.

El 50% de las acciones pertenecen a José María Tapia Franco, quien entre 2013 y 2016 fue director general para la gestión de riesgos en la Coordinación de Protección Civil, que dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el periodo en el que Tapia Franco fue director de gestión de riesgos, el Fonden tuvo un presupuesto promedio anual de 7 mil millones de pesos.

Acusación de AMLO en 2019

En junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la administración de Peña Nieto se hizo un negocio millonario con el Fonden, desde la Secretaría de Gobernación.

“Al declarar una emergencia ya no se licita nada y todo se compra de manera directa y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden que eran las que vendían todo: láminas, despensas, catres, todo eso manejado por Gobernación, miles de millones de pesos”, denunció.

Exclusivamente en el PRI

En el currículum que anexó a sus declaraciones patrimoniales, Tapia refiere que antes de administrar los recursos del Fonden, sus antecedentes laborales eran exclusivamente en el PRI:

De 2009 a 2011 como asesor de la entonces presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes; de 2011 a 2012 secretario de vinculación con zonas metropolitanas y en 2012 delegado de la Secretaría de organización electoral.

Tapia dejó su cargo en Gobernación en octubre de 2016 para ocupar la Secretaría de Acción Electoral del PRI, y justo un año después se convirtió en Senador al ocupar la vacante que dejó Pablo Escudero Morales.

Polémico viaje a Las Vegas

En septiembre de 2013, mientras los huracanes Ingrid y Manuel amenazaban con golpear las costas del Pacífico mexicano, el funcionario (responsable del Fonden) se fue a Las Vegas a celebrar las fiestas patrias, haciendo apuestas de hasta 20 mil dólares, según publicó "Excélsior".

Posteriormente, "Reforma" publicó fotografías en las que Tapia aparece en traje de baño agitando dos botellas de champagne en un hotel de Las Vegas.

En la empresa que el 30 de marzo de 2020 fue contratada por la Sedena para surtir ventiladores, Tapia se asoció con Lorena del Paso Bouchez, quien posee el 40% de las acciones.

Si bien ella no aparece en el directorio de servidores públicos, representó al gobierno mexicano en foros internacionales, como el encuentro de la Plataforma global para la reducción de riesgos de desastres, que se realizó en mayo de 2013 en Suiza.

Exfuncionarios de Gobernación

En la empresa participan otros dos exfuncionarios de Gobernación, con el 5% de las acciones cada uno: Daniel Monroy Fuentes y Edwin Alejandro Medina Hernández, quienes trabajaban como director y subdirector de área en Protección Civil.

En su currículum, Edwin menciona que antes de ingresar a Gobernación trabajó como auxiliar administrativo en el PRI y en la fundación Renee Chaufray, que fue demandada civilmente en 2014 por el Conaculta, por incumplimiento de contrato por 11 millones 280 mil pesos.

Fue emplazada por edictos, al no localizarla físicamente, lo que implica que la fundación podría ser fantasma o por lo menos tener un domicilio falso.

Uno de los miembros del patronato y socio fundador de dicha organización, Sebastien Andre Georges Belkhelfa Juffet, obtuvo adjudicaciones directas por decenas de millones de pesos cuando el jefe de Gobierno de Ciudad de México era Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, para suministrar pastillas utilizadas en clínicas legales de aborto.

Sede ¿en un terreno baldío?

En el contrato asignado por la Sedena, la empresa proveedora de los ventiladores declaró tener su domicilio en el anillo vial Fray Junípero Serra 517, colonia Hacienda Santa Rosa, en Querétaro, con código postal 76223.

Sin embargo, el mapa de distribución de Correos de México ubica ese código postal en colonias populares del municipio de Santa Rosa de Jáuregui, al norte de la ciudad de Querétaro, y a ocho kilómetros del anillo vial.

Además, el número 517 del anillo vial Fray Junípero Serra corresponde a un baldío, según las vistas consultadas en google maps.

La vigencia del contrato será a partir de su formalización (el 30 de marzo) hasta el 31 de diciembre de 2020. Ese es el lapso que tiene la empresa para entregar los ventiladores.

Pago con anticipo del 50%

El pago se realizará con un anticipo de hasta el 50% del monto total del contrato; la otra mitad se cubrirá cuando el proveedor haya entregado el total de los equipos médicos.

En caso de que la empresa no pueda cumplir con las obligaciones del contrato, se obliga a devolver a la Sedena el monto total del anticipo mediante transferencia bancaria, más los intereses correspondientes.

En el contrato, el proveedor se comprometió a instalar los ventiladores, hacer las pruebas y capacitar al personal de la Sedena sin costo extra, además de suministrar aquellas partes o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para que el equipo adquirido se encuentre al 100% de operatividad.

MCCI solicitó una entrevista con la Sedena para conocer su postura respecto a este contrato, pero no hubo respuesta.

Confidencialidad del contrato



La cláusula 23 del contrato celebrado por la Sedena para comprar respiradores por 1,350 millones de pesos establece que todos los datos y condiciones del contrato son confidenciales, ajeno al conocimiento del público.

Dicha cláusula 23 también prohíbe que las partes divulguen o publiquen los términos y condiciones del contrato, en cuyo caso éstas “asumirán la responsabilidad por este motivo”.

A pesar de que todas las contrataciones públicas deben inscribirse en CompraNet, donde se publican los datos relevantes de las contrataciones de todos los órdenes de gobierno, el contrato entre la Sedena y Soluciones Integrales no ha sido registrado.

Ofrecimiento de López Obrador

En enero de este año, el presidente López Obrador afirmó que la emergencia por el Covid-19 obligaría al gobierno a realizar adjudicaciones directas, pero que estas serían transparentes.

“Esto lleva a tener que hacer estas compras sin todo el procedimiento de licitación, esto es lo que ha llevado a eso (…) Lo importante es que no falten los medicamentos, lo importante es que no haya corrupción y que no falten los medicamentos".

