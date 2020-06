Policía mata a un joven por error al ir por un refresco

OAXACA (EL Universal).— “¡Me lo mataron, pero no me voy a dejar caer! ¡Pero quiero que todos se levanten y no se dejen, porque si esto me hicieron a mí con mi hijo, se lo pueden hacer a cualquiera! ¿Por qué se meten con los niños? ¡Mi hijo acababa de cumplir 16 años!”, gritó hasta el desgarro una mujer entre la oscuridad de la noche.

Así, con los reclamos de una madre por su hijo muerto, que quedaron capturados en un vídeo que se ha reproducido miles de veces en redes sociales, se dio a conocer el asesinato de Alexander “G”, un estudiante y futbolista de 16 años quien la noche del martes fue asesinado a balazos por los policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa que tripulaban la patrulla 023.

A Alexander lo mataron en la localidad de Vicente Camalote, en este municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, cuando iba a la tienda con otros jóvenes a comprar unos refrescos.

Según la denuncia, los agentes lo confundieron con un delincuente y, al pensar que llevaba un arma de fuego, le dispararon.

“No puede ser, una patrulla se le fue encima pensando que él iba con un arma. Mi hijo no usa armas. Iba a la gasolinera por un refresco. Sólo los estaba esperando para comer una pizza. Ellos no son unos delincuentes, son unos niños. Cómo voy a creer que se confundan”, lamentó la mujer.

La madre de Alexander, a quien de cariño le llamaban “Chander”, denunció también que nadie quiso levantar el cuerpo de su hijo y le negaron los primeros auxilios para tratar de salvarlo.

Además del adolescente fallecido, otro joven, Carlos, de 15 años, está herido.

Alexander, quien tenía la nacionalidad estadounidense, era estudiante y deportista, y pertenecía a un equipo de futbol en Veracruz.

“Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, no tomaba, mi hijo tenía un sueño. Esos hijos de su puta madre se lo han truncado”, llorana la mujer en el video.

Detenido

Tras la denuncia, el ayuntamiento de Acatlán informó que un integrante de la policía fue puesto a disposición de las autoridades para que responda por el crimen. Se expuso que el asesinato “no fue un hecho de mala fe ni se cometió pensando en dañar a la comunidad”.

“Con profunda tristeza lamentamos los hechos ocurridos la noche de ayer, ya que en todo momento la misión de la corporación es preservar la paz, la tranquilidad y el Estado de derecho", señaló.

Crueldad de oficiales

En marzo, Yair López murió durante un arresto en Tijuana. El agente que lo detuvo le presionó el cuello con la bota y lo mató. El 2 de mayo, en Xalapa, Carlos Andrés Navarro falleció en los separos del Cuartel de San José de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Dos días después, Giovanni López murió bajo la custodia de la policía, en Jalisco. Los casos trascendieron en la última semana generando protestas.

