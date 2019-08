Policías acusados de abusar de menor en patrulla continúan trabajando

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acusados de violar a una joven, continúan laborando, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez.

“Los elementos están localizables, hasta el momento la Procuraduría no nos ha requerido que los presentemos y la investigación continúa”, dijo.

Sin riesgo de fuga

Confió en que no hay riesgo de que los elementos se den a la fuga, pues conocen perfectamente su ubicación. Aseguró que cualquier policía que comete un acto de este tipo no debería estar en la corporación y tendría que ser castigado.

Otro policía detenido

Sobre la detención de un policía bancario en el Museo de la Fotografía por el delito de abuso sexual, el jefe de la Policía comentó que la captura la realizaron elementos del sector Centro.

“El sí está detenido porque en su momento, el Ministerio Público determinó que había flagrancia, de manera que ese elemento está ahorita arrestado, está en el Ministerio Público y en 48 horas se determinará su situación jurídica”, comentó Orta Martínez.