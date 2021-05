Policías agreden a candidato del PRD a diputado en Edomex (Vídeo)

ESTADO DE MÉXICO.- Policías municipales de Tlalmanalco, localidad ubicada en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, golpearon al candidato a diputado local por el distrito 28 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor González Ruiz, luego de un incidente de tránsito en el que participó.

En un vídeo difundido por la dirigencia estatal del sol azteca se observa que un tráiler golpeó un vehículo, el aspirante dijo que era el suyo, por lo que solicitó el apoyo de los elementos de la corporación local.

En las imágenes se escucha que uno de los policías le comentó que al participar en un percance automovilístico se hace acreedor a una falta administrativa, pero otro uniformado le pidió que entregara sus pertenencias.

El aspirante a la diputación local les dijo a los policías que las entregaría en el Ministerio Público, pero uno de los oficiales se molestó, por lo que lo jaló del cuello para someterlo y después otros participaron.

Cuando estaba en el suelo un integrante de Seguridad Pública lo golpeó en el cuerpo y luego le puso la rodilla en la cabeza.

El PRD mexiquense condenó la agresión de los policías de Tlalmanalco en contra del candidato González Ruiz.

El dirigente estatal del PRD, Cristian Campuzano Martínez, anunció que interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México "para que este abuso de autoridad no quede impune".

En conferencia de prensa, acompañado de Xochitl Limón Pintado, secretaria de Gobierno y Asuntos Legislativos del PRD, el líder del perredismo mexiquense indicó que estos casos demuestran la falta de capacitación de los policías, por lo que no deben seguir presentándose, ni normalizándose.

Víctor González expresó que después de los hechos teme por su vida porque la candidata de Morena y alcaldesa con licencia de Tlalmanalco, Ana Gabriela Velázquez Quintero y su esposo, a quienes responsabilizó de ese "acto de abuso de poder", lo amenazaron de muerte.

Cristian Campuzano dio a conocer que además de esa agresión se suman las amenazas hechas en contra del candidato del PRD a presidente municipal de Tlalmanalco, Víctor Espinoza Mendoza, quien también presentará en su momento la denuncia pertinente.

"En lo personal he recibido amenazas de muerte, he recibido amenazas de que me baje de la candidatura, por que si no voy a ser perjudicado con mi familia y conmigo", mencionó.