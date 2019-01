GUANAJUATO. —Salomón Carmona Ayala, presidente municipal de Yuriria, informó que ante el desabasto de gasolina se implementará un plan de vigilancia que sustituirá las patrullas por caballos y bicicletas para que los policías vigilen las calles.

“El pueblo de Yuriria y sus comunidades no se quedarán sin vigilancia (…) y como no tenemos gasolina, aquí también pegó feo la escasez, entonces pues hemos decidido patrullar las calles con la policía montada, la policía en bicicleta, la policía en motocicletas y la policía pie-tierra”, refirió.

A través de un vídeo, Carmona Ayala dijo que los policías estarán vigilando las calles para que el pueblo se sienta tranquilo.

Señaló que también cuentan con unidades abastecidas de gasolina; sin embargo, esas sólo se utilizarán en situaciones de emergencias, por lo que pidió a la población solamente llamar en dichos casos al 911 y evitar realizar llamadas de broma o falsas.

“También tenemos unidades con gasolina para las emergencias. Les suplicamos, le pedimos al pueblo, que si no es una emergencia no llamen al 911. “Aquí en Yuridia, como no hay gasolina, vamos a vigilar el pueblo a caballo, a motocicleta, a bicicleta y a policía pie-tierra”, reiteró.