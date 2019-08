Policías que habrían abusado de menor en una patrulla volverían al trabajo

CDMX.- La procuradora, Ernestina Godoy, dijo que “no se fabricarán culpables” en el caso de la menor que denunció una violación por parte de elementos de la policía en la alcaldía Azcapotzalco.

A más de 96 horas de la denuncia, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no termina de agrupar la carpeta de investigación a pesar de contar con imágenes de cámaras e información proporcionada por la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sin imputación directa

En entrevista al término del gabinete de seguridad, la abogada de la Ciudad dijo que:

“Seguramente si no hay imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación, van a tener que regresar a su trabajo (los elementos)”.

Al ser consultada sobre si hay un término para que los presuntos responsables dejen de estar bajo resguardo de Asuntos Internos de la SSC, Ernestina Godoy reiteró que se van a respetar los tiempos pero que sin haber imputación “no hay razón para que los separen” de la dependencia

El lunes la titular de la PGJ dijo que se reuniría con los familiares de la menor, sin embargo, no precisó si dicha reunión se llevó acabo.

Se turnaron para los abusos

La víctima denunció el hecho junto con su mamá, detalló que la patrulla se acercó a ella y los uniformados la subieron por la fuerza, después se turnaron para abusar sexualmente de ella.

“Me subieron a la parte trasera, dos policías me agarraron de las manos y los pies, otro me quitó el pantalón y me bajo la pantaleta, luego la hizo a un lado y me penetró. Luego se bajó de la patrulla y siguió el otro, luego el otro y así pasaron los cuatro”.

“Yo les dije que por qué me hacían eso, no dejaba de llorar, pero ellos solo se reían. Patalee, empuje y di manotazos, pero no pude zafarme. Luego de que terminaron, me dejaron dos calles más adelante y me dijeron: “ahora si ya te puedes ir a tu casa”, narró la menor entre lágrimas y en compañía de su mamá ante el Ministerio Público, luego de practicarle los exámenes médicos que confirmaron el abuso sexual.

La menor no pudo ver el número de patrulla ni observar los nombres de los oficiales en las placas de identificación que portan en los uniformes;