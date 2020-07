Político murió por Covid-19 y detuvieron al médico en Chiapas

MÉXICO.- Las secretarías de salud deslindaron su responsabilidad sobre sus sistemas deficientes en los médicos, y los pacientes los culpan de las carencias que hay para atender Covid-19, denunciaron organizaciones y federaciones de médicos cirujanos de todo el país.

El reclamo lo hicieron en un desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del arresto del médico urgenciólogo chiapaneco, Gerardo Vicente Grajales Yuca, tras la muerte de uno de sus pacientes, quien había sido hospitalizado por Coronavirus y para quien el hospital donde se le estaba atendiendo no tenía medicamentos.

Médicos acusan de carencia de insumos

Las federaciones de médicos reclamaron que han denunciado la carencia de insumos para atender a sus pacientes, y ahora tienen que enfrentar ser acusados por la muerte de sus pacientes derivado de la falta de esos mismos insumos.

"Es paradójico que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera posible la salud y la vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin escatimar esfuerzos, al mismo tiempo seamos culpados por nuestra población por la carencia en el sector salud", señalan las federaciones de médicos.

El documento lo firmaron los presidentes de asociaciones y federaciones de Cirugía General, Medicina Crítica, Medicina Interna, Anestesiólogos, Infectología, Medicina de Emergencias, de Urgencias y Desastres, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Terapia Intensiva, Especialistas y Residentes de Medicina Familiar, de Cirugía Plástica y de Ortopedia y Traumatología.

Detienen a médico por muerte de paciente con Covid

La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer el boletín de prensa 10551, en el que informó que aprehendió al médico acusado de abuso de autoridad.

El urgenciólogo trabajaba en el área Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

La Fiscalía dio a conocer el caso, publicó una fotografía del médico con la leyenda "Cero Impunidad", y señaló que su detención se dio "en el marco del combate frontal a los actos de corrupción".

El médico había solicitado a los familiares del paciente que compraran medicamentos e insumos para atenderlo porque en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) no había.

Cuando el hombre murió, su hija denunció al tratante.

Convocan a marcha para exigir su liberación

Al menos 10 agrupaciones de médicos del país convocaron a una marcha este martes a las 8 de la mañana de la Fuente de la Diana Cazadora al parque central de Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación del médico.

Fuentes cercanas al caso, indicaron que la denuncia fue interpuesta el 18 de julio por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exdirigente del partido "Mover a Chiapas", Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció a principios de julio a causa de Covid-19.

En un comunicado conjunto, dirigido a la opinión pública y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos de 10 colegios de médicos de México reprobaron "la detención violenta, abusiva e ilegal en contra de Grajales Yuca, ocurrida el pasado fin de semana" y lamentaron los actos de justicia donde se criminalizan actos médicos sin una previa investigación.

"No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano en un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo de que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente", indica el comunicado. "El que el médico solicitara al familiar de un paciente determinado medicamento que no se tenía a disposición en forma rápida, no lo hace incurrir en ningún delito, puesto que el salvar una vida es parte de la esencia del médico", aclara el gremio médico.