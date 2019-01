Políticos piden amor, salud y tranquilidad

Revivir la obra de Texcoco, “deseo” en Día de Reyes

CIUDAD DE MÉXICO.— Los políticos mexicanos hicieron sus peticiones a los Reyes Magos para hoy, que van desde salud, unidad y tranquilidad para todo el país, hasta iniciativas aprobadas como la Guardia Nacional y revocación de mandato. También piden contrapesos en el poder, democracia y que el Gobierno Federal escuche más allá de sus paredes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes en su tradicional conferencia: “¿Que si le voy a pedir algo a los Reyes Magos? Sí. Allá, en la casa se dice que hasta la primaria se cree en los Reyes Magos y en Santa, y ya en la secundaria no. Pero, ¿qué le pido a los Reyes Magos? Que tengamos paz y tranquilidad en el país, que haya felicidad, que nadie se enferme, que haya salud, que haya amor. Eso es lo que le pido a los Reyes Magos”.

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, pidió mucha unidad y trabajo en equipo.

Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, “yo pido un México en paz, democrático y con contrapesos de poder”.

A su vez, Ángel Ávila, presidente en funciones del PRD externó una petición para el presidente, y que le traigan varios libros.

“Queridos Reyes Magos: quiero pedirles por la salud de mi familia y por que este año nos vaya bien. Quiero también pedirles que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador escuche más allá de las paredes de su gobierno y pueda entender que el proyecto que se llama México se construye entre todos. Finalmente, quiero pedirles que me traigan varios libros para poder leer este año. Los autores pueden ser: Murakami, Jorge Volpi, Yuval Noah Hariri o Carlos Tello. Sin lugar a dudas serán buenas lecturas para los tiempos por venir”, escribió.

Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de la Presidencia de la República pirió: “Que me traigan todas mis iniciativas aprobadas”.

Javier Juárez, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), le encargó a los Reyes Magos “facilitar a nivel municipal el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y efectiva separación funcional de Telmex. Eso será un parteaguas del sector en beneficio de todos, incluido el propio Telmex”.

El diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió tres reformas constitucionales: Guardia nacional, revocación de mandato y consulta popular.

El senador Eruviel Ávila (PRI), externó: “mi petición a los Reyes es que se retome el proyecto del aeropuerto de Texcoco por todas las razones que han sido expuestas y son de conocimiento de la opinión pública”.

La diputada Cinthya López Castro (PRI), dijo que “le pediría, que no se cancele la reforma educativa, que hagan el aeropuerto en Texcoco, que el PRI se recupere electoralmente en las elecciones locales”.

La también diputada Tatiana Clouthier (Morena) encargó a Magos de Oriente “que se lleven dos kilos jajaja y que a mis hij@s les vaya bien en este año”.

Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores, pidió una montaña de inversión en el sur de México y triangulo norte centroamericano que elimine la emigración por necesidad.

Por último, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, escribió en Twitter un mensaje a los Reyes Mayos, publicación que el excandidato José Antonio Meade le dio “Me gusta”.

“A los #ReyesMagos2019. Con ilusión espero que me traigan lo siguiente que quiero compartir con todo el que me encuentre este año: una caja de felicidad, dos de salud; tres de paz; cuatro de generosidad y cinco de amor para hacer mejor lo que me toca realizar para los demás”, tuiteó la escritora .— La Silla Rota y El Univeral