Pone énfasis en toque femenino

Rinde Claudia Sheinbaum su primer informe

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La jefa del Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ayer rindió el primer informe de su gestión, en el que aseguró que su proyecto no solo es para mujeres, “pero las representa a las mujeres”.

“Iniciamos el camino de la gran transformación de nuestra ciudad de la mano del cambio del país. Ya no hay marcha atrás; este cambio nadie lo va a parar. No vamos a olvidar nunca que nuestro proyecto de ciudad no solo es para mujeres, pero que nuestro proyecto de ciudad representa a las mujeres”, subrayó.

En un mensaje pronunciado en el Teatro Esperanza en compañía de su gabinete, la mandataria local destacó que durante el año de su Administración, iniciada el 5 de diciembre de 2018, cambió la tendencia de los delitos hacia un decremento de los mismos.

Muestra de ello, dijo, es una reducción de 27 % en las investigaciones iniciadas por homicidio doloso entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.

Agregó que se ha logrado reducir la tendencia en robo a pasajeros del Metro con 60% y robo de vehículo con casi 20 %.

Reconoció que el robo a bordo de microbuses del transporte “aumentó en los meses anteriores, y se ha comenzado a reducir la tendencia”.

“Uno de los objetivos del próximo año es erradicar el robo en el transporte público. Sabemos que falta mucho, que la seguridad es lo que más afecta a la ciudadanía y estamos todos los días dedicados a ello respondiendo al tema de inseguridad con estrategia”, puntualizó.

Violencia

La jefa de Gobierno capitalino se refirió a la violencia contra las mujeres.

Más denuncias

Claudia Sheinbaum dijo que las denuncias de delitos de esta índole han aumentado “por diversas acciones que hemos tomado”.

Apoyo de abogadas

Se refirió a la presencia de abogadas mujeres en todos los ministerios públicos y campañas de comunicación. “Pero sobre todo, hay que reconocerlo, por mujeres que se han movilizado en la ciudad, el país y el mundo”.

