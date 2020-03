Por el coronavirus, cerrarán cines, bares, discos y casinos en Cancún

CANCÚN.— El Ayuntamiento dispuso el cierre de cines, bares, discotecas y casinos a partir de hoy en Cancún, como parte de las medidas para prevenir la propagación del Covid-19, informó la alcaldesa María Elena Lezama Espinosa.



En mensaje por redes sociales, indicó que el avance de la pandemia obliga a tomar medidas estrictas, “entendiendo que la salud y la vida de las personas se anteponen a cualquier valor económico”.



La presidenta municipal admitió que es innegable que habrá impacto económico en algunos sectores, “pero con esas y otras acciones… se privilegian la salud, la vida de los trabajadores y sus familias”.



“Solo saldremos adelante si hay voluntad, responsabilidad y solidaridad”, subrayó.



Indicó que esta primera etapa la evaluarán de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Salud.



Por lo pronto, prosiguió, se suspenden también actividades deportivas y recreativas en parques públicos y domos y se cancelan todos los eventos masivos.



El transporte público tendrá capacidad limitada y todas las unidades de todas las concesionarias ya son desinfectadas al inicio y al final de cada ruta, añadió.



En el caso del Ayuntamiento, explicó que se anticiparon los periodos vacacionales ya programados para que madres y padres estén en casa con sus hijos.



Mara Lezama anunció que se solicitará a supermercados, farmacias y hospitales establecer distancias de metro y medio entre sus clientes o usuarios.



Y las sesiones de Cabildo serán a puerta cerrada y seguirán transmitiéndose por internet y por Radio Cultural Ayuntamiento.



Subrayó que es de vital importancia evitar la propagación del virus y para ello es necesario respetar las disposiciones de los gobiernos Federal, del Estado y municipal.



Poco antes, en una entrevista, comentó que se reunió con más de 120 ministros y cada asociación religiosa definirá las medidas que aplicará.



En el caso de la Iglesia católica, agregó, la misa será con poca gente y lo mismo harán los pastores.



También dijo que se tomarán medidas en los tianguis, a los que se brindará algún apoyo como un tema de responsabilidad, aun cuando se causen afectaciones económicas.



“Si no hay salud y no hay vida, qué sucederá, no habrá nada qué rescatar el día de mañana”.