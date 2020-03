Por emergencia del coronavirus, AMLO bajaría sueldos de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras declararse emergencia nacional por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que bajaría su sueldo y el de altos funcionarios.

Esta reducción sería parte de su plan de recuperación económica para enfrentar la contingencia, indicó en su conferencia mañanera.

López Obrador comentó que "los altos funcionarios haremos un esfuerzo, se van a reducir (los salarios) en términos reales, se congelan, no hay aumento".

Igual señaló que el domingo dará a conocer el plan de reactivación económica. Agregó que esta medida solo aplica para los altos funcionarios y se hará de manera proporcional.

"Va a ganar menos el Presidente y así hacia abajo", dijo.

El mandatario explicó que esto no aplica a los servidores públicos federales que ganan menos de 20 mil ó 30 mil pesos, "es apretarnos el cinturón nosotros".

Por ello, pidió a los partidos políticos que de manera voluntaria entreguen el 50% de las prerrogativas que reciben o lo que ellos decidan para enfrentar la contingencia.

No le podemos sacar dinero al pueblo, al contrario, no les gusta a los conservadores, pero esto no debe ofender a nadie. Hay gobiernos que dan y gobiernos que quitan, nuestro gobierno da, la justicia es darle más al que tiene menos"