“Por favor denle amor”; pide madre tras abandonar a su bebé en Morelia

MORELIA.- La madre de una niña recién nacida la abandonó en una caja de cartón y la dejó afuera de un domicilio de la ciudad de Morelia.

Dentro de la caja de cartón, los policías encontraron pañales, un bote de leche y una nota en la que la madre del recién nacido explicaba los motivos por los que lo abandonó.

“Hola. Perdón por hacer esto pero mi familia me obliga. Por favor cuídenla mucho a la bebé, ya que yo no podré. Por favor denle amor; mucho amor… Nació: el día 29 de octubre de 2019. “Yo sé que esto no tiene algún perdón, pero tengo que hacerlo con todo el dolor de mi corazón. Cuídenla por favor, ya que yo no tengo el valor para hacerlo”, cita la nota fechada este miércoles.