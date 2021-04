Por homofobia y discriminación, joven es despedido de farmacia

El joven denunció despido injustificado por homofobia, pero también teme por su vida, ya que fue amenazado de muerte.

OAXACA.— Eusebio Acxel Jiménez García, un joven oaxaqueño de 23 años, denunció que fue despedido de su trabajo como empleado de mostrador de Farmacias Similares por homofobia y discriminación.

Acxel, quien laboraba en la sucursal de la Villa de Etla, municipio de los Valles Centrales, expuso su caso en un grupo de Facebook integrado por cerca de 30 mil personas de la comunidad LGBT+.

En el grupo llamado La Grupa, detalló que fue víctima de múltiples muestras de homofobia y discriminación por parte de la dueña de la sucursal, identificada como Reyna Matilde Avendaño Jiménez.

Integrantes de La Grupa compartieron la denuncia del joven en las cuentas oficiales de Farmacias Similares en Facebook y Twitter, pero los reclamos de justicia para Acxel fueron borrados en horas posteriores.

Cada quincena, se realizan auditorías por una persona contratada por ella, por esa razón, los empleados tienen que pagar falsos faltantes.

El joven recuerda que antes de ser despedido injustificadamente, el 31 de marzo, la dueña de la sucursal ordenó una auditoria en la que presuntamente se detectó un falso faltante de 5 mil pesos, cantidad que le fue descontada a Acxel de su sueldo.

Axcel, comentó que él y sus compañeros pagaban con su sueldo los gastos de limpieza y manutención de las sucursales.

Eusebio Acxel indicó que la discriminación y homofobia fueron un tema común, pues constantemente Reyna Matilde Avendaño, cuestionó su orientación sexual, burlándose de él.

"Me decía que no tenía novia porque de seguro era raro [...] Y que los maricones como yo deberíamos estar agradecidos por tener trabajo porque nadie nos quiere contratar. Además me dijo que los indios no deben estudiar", detalló el joven.