Por pandemia, don José Luis cambia árboles por despensa

METEPEC.- José Luis Amador Montalvo cambia pinos por despensa, ropa o comida; la pandemia por Covid -19 lo llevó a la quiebra, junto con su sobrino todos los días se ubica en el semáforo de avenida Tecnológico, en Metepec, con una lona en la que pide ayuda para llevar algo qué comer a su casa.

Su hijo tuvo Covid

Relató que su hijo mayor, que se contagió del SARS-CoV-2, era quien les ayudaba a su esposa y a él en la venta de plantas, árboles frutales y flores; sin embargo, debido a la enfermedad, no ha podido volver a trabajar y además, con la pandemia el negocio quebró.

"Antes vendimos los árboles, sacábamos hasta mil pesos cada tercer día, pero ahora ni eso. Con todo esto (la emergencia sanitaria), ya no hay quién nos compre y mi hijo, que nos ayudaba a llevar dinero, no puede trabajar", lamentó.

Árboles por despensa

El señor José Luis, de 62 años, añadió que desde hace varias semanas optó por intercambiar sus productos por comida, así tiene algo para llevar a casa y no se queda con todos sus productos, porque además, recibe ropa o zapatos, "lo que sea la voluntad de la gente".

Explicó que si bien su hijo salió adelante de la enfermedad, prefiere que se quede en casa, se reponga y se fortalezca, a cambio, junto con un sobrino diariamente se instala en el semáforo, a la espera de recibir ayuda.

"Además, ahorita no hay empleo, no tenemos donde vender, hay plantas, pero la gente no tiene dinero, por eso mejor cambiamos por despensa para comer algo, además llevamos también apoyo para los trabajadores del negocio, porque tampoco tienen ingresos", añadió.

Diferentes árboles

Don José Luis detalló que intercambia cedro, limón, rosa, girasol y naranjo, antes los vendía hasta en 150 pesos los más grandes y ahora los regala a cambio de lo que le done la gente.

"Tengo dos hijos, mi hija es casada, ella está con su familia, mi hijo vive con mi esposa y conmigo, pero ahora hay que ver cómo le hacemos, él se hacía cargo de todo, pero desde que se enfermó hay que entrarle", aseguró. El señor Amador Montalvo, vive en Xonacatlán, todos los días va a Metepec, con la esperanza de recibir ayuda y para quienes lo quieran apoyar, dice que se retira hasta las 19:00 horas diariamente, y lo encuentran frente al Oxxo en la entrada del residencial La Asunción.