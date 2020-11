Por qué Calderón no ha sido acusado: ''porque el sistema lo permite''

Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se declaró en días pasados “no culpable” de cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos. Entre ellos destacan conspiración por el envío de droga y mentir a funcionarios de migración del citado país.

El perfil de este exfuncionario ha sido materia de literatura mexicana, especialmente por su relación e influencia en el sexenio de Calderón, quién hasta ahora se mantiene al margen del caso, a pesar de la estrecha relación que tenía con García Luna.

Para el periodista Francisco Cruz, autor de “García Luna, el Señor de Muerte”, una de las razones por las que Calderón no se ha visto involucrado directamente por el escándalo de su exfuncionario y otrora “mano derecha” en la llamada “guerra contra el narcotráfico” -que encabezó con su sexenio- es principalmente “porque el sistema lo permite”.

“(Calderón) ha preferido pasar por un tonto. Dice que no sabía nada (de los negocios) de García Luna (con el narcotráfico), de la violencia, de la corrupción, dice que no sabía nada de lo que pasaba en su sexenio (…) entonces lo que teníamos era un títere y no un presidente”, declara Cruz en entrevista con Diario de Yucatán.