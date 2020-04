¿Por qué dicen que se prolongaría la cuarentena en México?

MÉXICO.- En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, han surgido diversas inquietudes, una de ellas es cuándo terminará la cuarentena.

La fecha continúa siendo el 30 de abril

Hasta el momento, NO existe información oficial sobre la prolongación de este periodo, hasta ahora la jornada de Sana Distancia finaliza el 30 de abril.

Recientemente empezó a circular un rumor de que el periodo de cuarentena se extendería, como mínimo, hasta el próximo 31 de mayo. La afirmación surgió luego de que Hugo López Gatell, el subsecretario de salud, estimó que el momento cumbre de la epidemia se daría entre la última semana de mayo y la primera de junio.

Sin información oficial

“Indiscutiblemente la frecuencia de contagios en abril será mayor y en mayo llegará un momento de máxima frecuencia de contagios, con ello mayor demanda de hospitalización y un creciente número de casos fatales y esto seguirá creciendo hasta llegar al momento cumbre de la epidemia, que posiblemente este entre la tercera semana de mayo y la primera de junio”.

Asimismo, López-Gatell adelantó que en los meses de abril y mayo “vamos a tener la temporada más difícil de esta epidemia”, pues aseguró que van a haber muchos pacientes y que por lo mismo, van a necesitar de mucho personal para poder brindar atención en los hospitales.

A AMLO le gustaría que la cuarentena terminara el 10 de mayo

En un vídeo, López Obrador señaló que a él le gustaría que se levantara la situación de emergencia el 10 de mayo, Día de la Madre, pero que eso es algo que decidirán los científicos.

"Vamos muy bien, mañana también vamos a hablar de cómo los técnicos, médicos, especialistas, científicos, que son los que están conduciendo esta estrategia en contra del coronavirus nos van a decir cuándo en la semana próxima.

Darán una proyección definitiva

-yo espero que sea por el jueves- ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a los científicos, vamos ya a tener una proyección de cuándo se estima que se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia, porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación medica".

Esperan respuesta de especialistas

"Estamos calculando que sea un mes, pero eso lo tienen que decir los especialistas, van a decir, de cuándo a cuándo va a ser ese mes". "A mí me gustaría, pero yo no decido, no soy todólogo, a mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente desde luego, con todo cuidado, con todas las recomendaciones, comenzar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo, ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos, cuidándonos, porque espero que para entonces ya vayamos de salida, pero yo no soy especialista, esto lo van hacer los médicos, los científicos", agregó.

Síguenos en Google Noticias