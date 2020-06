¿Por qué es tendencia la aplicación de BBVA?

De nueva cuenta la app del banco vuelve a fallar y genera la molestia y burla de los usuarios

MÉXICO.— En redes sociales el hashtag #BBVA se convirtió en tendencia, y aunque muchos internautas esperaban que se tratará de una promoción o un anuncio que beneficie su economía, no fue así.

Simplemente se convirtió en tendencia luego de recibir miles de denuncias de clientes, quienes reportaron la falla en la aplicación.

En los comentarios también se pueden ver imágenes en las que se muestran el aviso que indica que no se pueden hacer movimientos en línea como compras, transferencias y otros pagos.- Con información de redes sociales

Estoy tratando de hacer una compra en línea y sus estupidas aplicaciones no funcionan! Por tanto no puedo comprar nada porque dependo de la tarjeta digital. Pero para cobrar: BUENÍSIMOS, PUNTUALES, casi con cronómetro. @BBVARe_mx @BBVA_Mex #BBVA pic.twitter.com/OCZoUpxlpw

Checando mi cuenta que está en ceros y oh sorpresa! otra vez no sirve la app de #BBVA pero no importa para mí siempre serás Bancomer 😉 pic.twitter.com/DmbctgCYdk