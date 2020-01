¿Por qué llaman #LordMontajes a Loret de Mola?

MÉXICO.- El periodista Carlos Loret de Mola se volvió tendencia en Twitter luego de que el youtuber, Vicente Serrano, lo llamó “#LordMontajes” luego de que Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, dijera que la entrevista que le concedió en 2016 fue pactada por Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de gobernación.

El portal Revolución 3.0 publicó que Duarte reveló que le propusieron “salir por la puerta grande”, pactando la entrevista con Loret de Mola en Televisa.

Ante el comentario del youtuber, los usuarios volvieron tendencia el hasthag #lordMontajes e hicieron memes de la situación.

Las fotos de #Bartlett y su “no esposa no concubina” regresando de vacaciones como una bonita familia. ¿No que no? #micolumna @Univ_Opinion de @El_Universal_Mx https://t.co/yCzwopMAnR

Las fotos de "#Loretito y su "NO esposa NO concubina" saliendo de una cabaña como una bonita familia. NO que no #LordMontajes #EsLaHoradeLadrar pic.twitter.com/j9uDUhaKcp