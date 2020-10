Por qué López Obrador defiende a Peña Nieto

Durante la rueda de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que “yo no tengo palomas mensajeras, ni halcones. No mando mensajes, para que no usen mi nombre”.

Lo anterior en una clara referencia a los escándalos que lo involucran en acciones de corrupción, siendo este su principal compromiso de su sexenio presidencial.

El mandatario mexicano incluso dijo no tener duda de que con otros expresidentes como Enrique Peña Nieto (2012-2018) “también se cometieron fechorías” en su nombre, sin que estuvieran enterados.

En relación a esto, recordó el hecho de una factura que apareció con un gasto de siete millones de pesos por un concepto de pago de Internet durante un viaje con el avión presidencial:

“Cuando el Estado mayor existía, de cómo en un viaje del avión presidencial se gastaron millones de pesos, creo que siete millones nada más, en servicios de internet para ir a Colombia o Argentina”.

''No creo que el presidente Peña supiera''

Aclaró que estos siete millones, estaban en una factura claramente falsa y valoró que:

“No creo que el presidente Peña supiera de eso, eso lo hacía los que manejaban estas partidas, que por cierto eran como partidas secretas”.

''Yo me tomo fotos con muchos, no crean nada'': advierte AMLO

Finalizó pidiendo “mucho ojo”, ante los señalamientos de que él pudiera estar involucrado en sobornos, pues externó que en estar partidas se piden dinero a nombre de personas por supuestos “pactos previos”.

“Hay personas que dicen que ‘ya lo acordamos o ya lo vimos con el presidente’ e incluso muestran fotos. Pero yo me tomo fotos con muchos, entonces no crean nada, sobre todo si les piden dinero” indicó.

Reacciones en redes sociales

Los dichos del presidente se convirtieron en tendencia durante la tarde, ya que los internautas no pudieron evitar recordar que esta sería la segunda ocasión que Peña Nieto recibe un trato especial de su parte.

En agosto pasado, a los internautas les llamó la atención que AMLO se refiriera a su predecesor como "Licenciado Peña Nieto", poco después del vídeoescándalo de Pío López.

López Obrador solo trata con respeto al Licenciado Peña Nieto, a Donald Trump y a la familia del Chapo Guzmán.



Vayan ustedes a saber qué le saben que les tiene tanto mied... digo, respeto.pic.twitter.com/85dxfzgWh2 — Frida García #Usa𝑪𝒖𝒃𝒓𝒆𝒃𝒐𝒄𝒂𝒔 (@MuySuFrida) August 25, 2020

A continuación algunas reacciones en redes sociales:

Inviten a su partido al licenciado Peña Nieto y verán que no les niegan nada! https://t.co/yqCVh7s5M4 — Liliana Talavera Castillo (@are_vala456) October 15, 2020

A ver mascotas ahora como defienden a su Mesías si ya reconoció quien es su mero patrón, siguen pensando que su encuesta para enjuiciar expresidentes, es buena idea, por lo que dice el LICENCIADO PEÑA NIETO es inocente porque es el mero amo https://t.co/6qKfvbQweB — David Martinez (@ODamoan1974) October 15, 2020

AMLO defiende a Peña Nieto: no cree que el ex Presidente supiera de las fechorías que se cometían en su nombre. Sus seguidores ciegos deben volver a tragar camote y defender a Peña. Pobres. Dan lástima. — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) October 15, 2020

¡Peña el TORO es INOCENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!



-López — Lizzi Gotti 🦋 (@Lizgottik) October 16, 2020