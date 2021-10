Joven arranca su medidor y lo lleva a la CFE; no sabía que era ilegal

Arandhi Correa es una joven de 24 años, cuya publicación se volvió viral al compartir que arrancó el medidor de luz de su casa y lo llevó a las oficinas de la CFE en Jalisco para que lo revisaran. Asegura que no sabía que su acción era ilegal.

La joven utilizó sus redes sociales para compartir lo que afortunadamente terminó como una divertida anécdota, pues en realidad no se puede desprender o alterar el funcionamiento de los medidores de luz o serías acreedor a una multa por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan. Ok yo no lo sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos”, escribió la usuaria en Twitter, citada por Azteca Noticias.

ok deseen que no me metan a prisión de 3 a 10 años por favor sólo soy una mensa — Arandhi Correa (@Arandhi) October 18, 2021

Al parecer, Arandhi creyó que era más rápido llevar el medidor a las oficinas de la CFE para que lo revisaran. Los usuarios no tardaron en comentarle que lo que hizo es ilegal, a lo que ella respondió que realmente no lo sabía.

¿Qué multas pagaría si la CFE descubre que alteré mi medidor?

De acuerdo el artículo 368 del Código Penal Federal, citado por la CFE, cuando un usuario altera los equipos por los cuales recibe el suministro eléctrico o manipula las instalaciones de la compañía logrando un apoderamiento ilícito del servicio sin un contrato de suministro, debe recibir las siguientes sanciones:

Cumplir con 3 a 10 años de prisión.

Y pagar hasta 1000 días de salario como multa, lo cual corresponde a más de 66 mil pesos.

Arandhi se libra de la multa de la CFE

En el caso de Arandhi, los funcionarios consideraron verídica su ignorancia sobre este reglamento, por lo que le comentaron que no era necesario que contrara un electricista y que sería uno de sus empleados el que, después de verificar que el medidor no estuviera alterado, le colocaría uno nuevo.

“Dejen de decirme que lo que hice es ilegal ¿okay?, todo salió bien, solo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya, excelente, se lo quedaron y listo, les ahorré el trabajo, ok”.

dejen de decirme que lo que hice es ilegal okay todo salió bien solo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya excelente se lo quedaron y listo les ahorré el trabajo ok 🥲 — Arandhi Correa (@Arandhi) October 19, 2021

Cabe recordar que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con una línea de contacto gratuito para denunciar cualquier acto o para levantar reportes. Marca en tu teléfono el número 071 y comunicare con los operados capacitados de la compañía.