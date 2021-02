AMLO pide reducir consumo de electricidad de 6 de la tarde a 11 de la noche

MÉXICO.- Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el problema que causó el apagón masivo del pasado lunes ya quedó resuelto y pidió a los mexicanos que reduzcan su consumo de energía eléctrica, entre las 18:00 horas y las 23:00 horas.

"No quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago. Sobre todo en los horarios de mayor consumo. Lo que llaman los picos que pueden ir de las 6 de la tarde a 11 de la noche. Que nos ayuden consumiendo menos electricidad, todos los mexicanos. Prácticamente ya está resuelto el problema, pero vamos todos a ayudar".

Como con el huachicol

El mandatario pidió apagar un foco o dos: "Como lo hicimos con cuando el huachicol… todos ayudaron", añadió.” Va a ayudar mucho que en las horas pico bajemos nuestro consumo de energía, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Esto va a ayudar ante cualquier circunstancia", explicó.

Pide ayuda a los hoteles

Por su parte, Carlos Meléndez Román, director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), pidió a los lugares como hoteles que tengan plantas de energía, ayudar en las horas de demanda pico.

Sener pide a habitantes de la CDMX ahorrar energía

Asimismo, la secretaria de Energía (Sener) del gobierno federal, Rocío Nahle, hizo un llamado a los habitantes de la Ciudad de México para que, en los próximos días, reduzcan el consumo de energía eléctrica de los hogares, pues se busca mantener el sistema eléctrico nacional en forma continua, principalmente para los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas que han sido afectados por el frente frío que viene del norte del continente.

"Hagan un ahorro eficiente de la energía, este ahorro eficiente es, si no estamos ocupando una habitación, no tener las luces prendidas; si tenemos un equipo conectado y no lo estamos utilizando, desconectarlo y hacer uso eficiente de la energía, ese es el ahorro para mantener, en estas próximas 48 horas cuando entra el frente frío 36, el sistema eléctrico nacional en forma continua para todos los mexicanos", expuso Nahle García.

La funcionaria recordó que la tormenta invernal que azota Estados Unidos y el norte de México ocasionó que la infraestructura que transporta gas se congele y que incluso el combustible que se tiene contratado no esté fluyendo, lo que ha generado problemas para la generación de energía.

"Para eso, en el Cenace [Centro Nacional de Control de Energía], la prioridad es mantener la continuidad del sistema eléctrico nacional, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso a disposición todas sus plantas de generación con diferentes tipos de combustibles", explicó. La secretaria de Estado destacó que, hasta ayer miércoles por la mañana, la Comisión Federal de Electricidad reportaba que ya se había restablecido el servicio eléctrico para 99.9% de los usuarios que tienen contratados los servicios con la CFE y sólo 80 mil clientes presentaban problemas en sus tomas de corriente. "

Hospitales, sin cortes

Hoy, en el transcurso del día, estamos manteniendo la generación, ya se inyectó gas a través de Manzanillo, [combustible] que llegó en un barco, Gas LPG, se inyectó gas al sistema de Sitrangas para llevar a algunas plantas también de la Comisión Federal de Electricidad", dijo la funcionaria. Nahle García aclaró que ningún hospital de México ha tenido corte de electricidad, pues aseguró que son la prioridad en este momento de la pandemia por Covid-19.