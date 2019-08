¿Por qué tú, mami?, hija de Judith Abigail se despide con emotiva carta

PUEBLA.- Con una conmovedora carta publicada en redes sociales, Vannia, la hija de Judith Abigail Jiménez, victima de feminicidio en Puebla, despidió a su madre, a quien dijo: “cumpliré el sueño que quisimos juntas, de ir con mi hermano a París y conocer lo que tu querías”.

Como se recordará, el 8 de agosto se reportó la desaparición de la joven madre de 28 años de edad.

El viernes pasado encontraron su cuerpo en el paraje “Los Encinos”, en la carretera que lleva a Santa Cruz Alpuyeca.

“¿Por qué tú? ¿Por qué mami? Te amo y esto no se va a quedar así”, continúa la carta que la menor de 14 años de edad le dedicó a su madre, quien fue asesinada de un balazo en el rostro.

El texto íntegro dice lo siguiente;

“Yo te extrañare tenlo por seguro fueron tanto bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles las pequeñas cosas lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojala pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte más comprendo que llego tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto como pensar que la vida puede terminar en un segundo la vida es polvo puede esparcirse en un momento nada trajiste nada te llevas solo lo que había dentro”.

“Mami yo no puedo entenderlo, no puedo analizar qué tú ya estés con Dios sé que estás en un lugar mejor pero por qué tú por qué te tenías que ir no sé ni entiendo el dolor que siento por qué eres mi madre eres mi ama, mamá ahora eres mi ángel más bello, mi luz más bella”