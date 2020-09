Por segunda ocasión lanzan huevos a Noroña en evento en Hidalgo

PACHUCA.- Por segunda ocasión el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, fue atacado a huevazos en un evento proselitista en Hidalgo, en esta ocasión fue en el municipio de Singuilucan donde había acudido para apoyar a la aspirante a la alcaldía de ese lugar.

Al acudir a un evento de la candidata Ana Luz Arista y en los momentos en que daba su discurso, un grupo de personas comenzó a arrojar huevos mientras gritaban "Fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo".

De manera inmediata sus seguidores comenzaron una persecución, mientras el diputado conminaba a no agredirlos.

"No los agredan, vienen a golpear, son los mismos hoy si me di cuenta. No los agredan, no caigan en la provocación".