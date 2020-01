Por un "ciudadano muy curioso", la esposa de AMLO revela su salario

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló el salario que percibe como maestra de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Según explicó "un ciudadano en extremo curioso" pidió al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) información relativa a su empleo.

Hoy he remitido los datos solicitados a la misma. Lo he hecho no solo porque creo que la ley debe cumplirse, sino por una convicción personal: la transparencia es pilar de una nación democrática"