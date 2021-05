Dulce María Sauri compara a AMLO con Porfirio Díaz

MÉXICO.- Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con Porfirio Díaz y señaló que su única diferencia “es el bigote”.

Sobre la reelección

“En el tema de la reelección, la diferencia en este momento entre el expresidente Porfirio Díaz y el presidente López Obrador es el bigote”, dijo la priísta en una conferencia de prensa.

El jueves, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que algunos ciudadanos quieren que se reelija.

“¿No ven que ya estoy chocheando? Y además soy partidario de la no reelección, soy maderista. Ya hasta el 2024 y me jubilo”, puntualizó.

Porfirio Díaz, en la historia

Porfirio Díaz se reeligió como presidente de México de 1876 a 1911. Sauri señaló que las declaraciones de AMLO le recordaron al expresidente.

“Esta es nuestra historia y al Presidente de la República, que le gusta tanto apelar a ella, tiene que recordar; yo no lo veo (reelegirse), aun cuando tengan ambos la cabeza blanca, las canas muy bonitas blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del Siglo XXI. No lo veo, no lo espero, no lo quiero”, añadió.

Sauri agregó que López Obrador no debería interferir en las elecciones del próximo 6 de junio.

