Porras y aplausos para AMLO en su vuelo a Chihuahua (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) para viajar en un vuelo comercial a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí comenzó una gira de trabajo por el norte del país.

Acompañado de Daniel Asaf, jefe de su Ayudantía, al subir a la aeronave el mandatario fue recibido con aplausos y gritos de algunos pasajeros como "¡Presidente, Presidente!", además de que varias personas se acercaron para tomarle fotos al Ejecutivo federal, quien portaba cubrebocas.

A mediodía de este viernes, el mandatario encabezó la supervisión de acciones de mejoramiento urbano en el Centro de Salud Urbano en esa ciudad fronteriza. Posteriormente viajó a Agua Prieta, Sonora, para dar el banderazo de inicio de construcción de la Unidad de Medicina Familiar No. 12. Durante la conferencia mañanera, el mandatario abordó varios temas. Informó que no se reuniría con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral porque "no hay buena relación".

