Preparan el indulto a presos, más de 1,500 en libertad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El jefe del Ejecutivo federal prepara la preliberación e indulto a presos por delitos que no tienen perfil de peligrosidad, con criterios de observancia de derechos humanos y por humanidad, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila.

“Serían entre mil 500 y 2 mil reclusos los que pudieran ser liberados, y en el caso del otorgamiento de indulto, el número no puede calcularse por el momento”, señaló en una teleconferencia.

En tanto la mayoría del Senado aprobará la Ley de Amnistía, iniciada por el titular del Ejecutivo federal y que aprobó la Cámara de Diputados en diciembre, y su puesta en vigor podrá abrir las puertas a 5 mil y hasta 6 mil reos por delitos que son del fuero federal.

Monreal Ávila expresó que en el caso de reos del fuero común que no son peligrosos y tienen vulnerabilidad al contagio de Covid-19, también se deben llevar a cabo liberaciones humanitarias, como ha decidido el Presidente de la República, al igual que diversos países.

Señaló que estas liberaciones en Turquía ascienden a 90 mil personas, y en Birmania, a 25 mil.

“Este es un asunto que a muchos no les convence; nosotros creemos que por salud pública, para evitar contagios, por derechos humanos y humanidad, porque a los que se pretende liberar no son reos de alta peligrosidad”, expuso.

Aclaró que quienes podrán salir de la cárcel vía amnistía, preliberación e indulto, "no son los feminicidas, secuestradores, homicidas; no son aquellos que usaron la violencia en la comisión de delitos; no son los violadores, ni parricidas, tampoco los reincidentes". Explicó que se van a beneficiar “los mayores de 65 años, que ya están prácticamente postrados en la celda, que ya no se levantan. Lamentablemente, me duele decir, saldrán a sus últimos días, no van a salir a delinquir, por supuesto". Saldrán también los enfermos graves de diabetes, hipertensión, o mujeres que por su condición fueron enganchadas en la comisión de delitos. Afirmó que tiene dificultades para asegurar el quórum de la sesión convocada para el lunes, dado que hay senadores de Morena, de ciudades, de lugares distantes, como la frontera norte, quienes no tienen disponibles vuelos de avión. Hay senadores que deben permanecer en autoaislamiento por edad avanzada y vulnerabilidad de salud. Agregó que temas de política económica no se discutirán en la sesión convocada, porque esa es materia exclusiva del Ejecutivo, con facultades constitucionales, señaladas en los artículos 25, 26, 28, 73 y 74, y tiene el respaldo de Morena, y de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Síguenos en Google Noticias