MÉXICO.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, adelantó que la próxima semana se presentarían avances de la investigación en torno a la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

“También hay avances sobre las investigaciones (de los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018) y muy probablemente se den a conocer la próxima semana”.

Te puede interesar: Cae helicóptero en Puebla; reportan muerte de dos políticos

El funcionario dio una entrevista previa a su encuentro privado en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso de Santa Lucía

Sobre el amparo interpuesto para suspender los trabajos del aeropuerto en Santa Lucía, comentó que ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental.

“Esto está en la Semarnat, lo está analizando, nos dijeron desde un principio y así se avisó (…) que alrededor de fin de junio estaría la manifestación”.

En opinión de Jiménez Espriú, el amparo busca suspender unas obras que aún no se inician.

“La cuestión del amparo, me imagino es que trata de decir: si no hay las respuestas de Semarnat y del impacto ambiental no pueden construir, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo”, comentó.

Asunto bajo revisión

En torno a los drones que sobrevuelan los terrenos donde se planea construir el aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”, el secretario indicó que se revisa el caso, aunque dijo que desconoce desde cuándo se realiza esa práctica.

Sobre los supuestos hallazgos de restos de mamuts en la zona del nuevo aeropuerto realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, comentó que no conoce el contenido del referido estudio.

“Lo veremos desde luego, siempre rescataremos los temas adecuados. No habrá ninguna afectación a cosas que no deban afectarse”, dijo.