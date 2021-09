El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, reclamó la presencia de los presidentes Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, presidentes de Venezuela y Cuba, respectivamente, en la cumbre de la Celac.

"Participar en éste foro no significa ser complaciente señor Presidente (López Obrador)... cuando no se respetan los derechos humanos, cuando se encarcelan opositores.... vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", añadió el presidente Lacalle.

La llamada de atención del presidente uruguayo por la presencia de sus similares de Venezuela y Cuba en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), no es la única.

Duro discurso del presidente de Uruguay, Luis Lacalle.



Afirma que se puede coincidir, pero participar en la CELAC no significa el desuso de la OEA ni 'ser complaciente con regímenes que encarcelan a opositores, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/Bh5A84Qp4c — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 18, 2021

El presidente de Uruguay se une a la voz de Paraguay

Como dio a conocer Grupo Megamedia, el presidente de Paraguay, Mario Benítez, advirtió que su participación en la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la Celac, no representa un reconocimiento al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, no se puede callar".

"Cuando se encarcela opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, reiteró Lacalle.

“Vemos con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, países donde se usa el aparato represivo para acallar protestas y se encarcela a opositores, dice en la cumbre de CELAC el presidente uruguayo @LuisLacallePou pic.twitter.com/1yTQ90LsGe — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) September 18, 2021

Lacalle critica pronunciamientos en contra de la OEA

Además, el presidente de Uruguay criticó los recientes pronunciamientos en contra de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Nuestra participación en este foro obedece a una concepción virtuosa, no reaccionaria. Nuestro país integra a este foro donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y del Caribe".

"Integra este foro porque la Celac profundiza y amplía su relación con otros países del mundo. Esto no significa que integrar la Celac de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA“, advirtió Lacalle.

El presidente uruguayo Luis Lacalle dice claro y preciso quién es quién en las mentiras. 🤷🏻‍♂️#VICumbreCELAC

vía @la_grenitas pic.twitter.com/ZMygsR3bIr — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) September 18, 2021

México y su política de no intervención

Luis Lacalle también se refirió a la postura que ha adquirido el gobierno mexicano en materia diplomática respecto a la no-intervención.

“Decía el presidente López Obrador en sus palabras algo que compartimos desde nuestro país que es la autodeterminación y la no-intervención".

"Pero uno de los elementos que impulsa y es plataforma de la Celac es la democracia y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres”, apuntó.

Intervenciones de Mario Abdo(Paraguay),Luis Lacalle Pou(Uruguay) y Nicolas Maduro.

Abdo dejó claro que no reconoce a Maduro. Lacalle manifestó preocupación por situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Maduro los retó a un debate sobre democracia…



Así empezó reunión de la Celac pic.twitter.com/GeW01rBwYV — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 18, 2021

