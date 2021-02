Con un chaleco que luce el logotipo del PRI, Alejandro Moreno aparece en una fotografía con Grogu, mejor conocido como Baby Yoda.

Alejandro Moreno, presidente del PRI Nacional, desató la “ira” de los seguidores del universo de “Star Wars”, al compartir una fotografía con un muñeco de Grogu, conocido popularmente como “Baby Yoda”, utilizando un chaleco con el logotipo del partido.

Ante esto, los internautas crearon la etiqueta #ConBabyYodaNO, al reaccionar a la imagen del político a quien reclamaron por utilizar al personaje de la serie “The Mandalorian” para fines políticos.

Otros más cuestionaron si el partido había pagado los derechos de imagen para utilizar el nombre de Grogu.

Al momento, Disney no se ha pronunciado al respecto, a pesar que los internautas etiquetaron en varias publicaciones a los estudios en Latinoamérica para obtener su respuesta.

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ @dave_filoni @SWTheory66 @Jeshua_Revan @starwars @Lucasfilm_Ltd @disneyplus Well after what happened with Gina, what about using a copyrighted starwars product for polítical campaigns?