Presiones por la reforma eléctrica

Llamado al PRI a no ceder al amago de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, advirtió que una alianza se basa en “hechos” y no en los “dichos”, por lo que llamó a las y los legisladores del PRI a rechazar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, reconoció que si los tricolores votan a favor, sí podría haber “resultados distintos” en la coalición electoral.

“Creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos como alianza, pero no me voy a adelantar, si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa, y por ergo, si la situación es distinta, distinto será el resultado. Una alianza no son los dichos, son los hechos”, dijo.

El líder albiazul reiteró que la posición del Partido Acción Nacional es votar contra esa reforma porque “atenta contra principios constitucionales y de avance para el país, de entrada atenta contra el libre mercado y la competitividad, desaparece órganos que surgieron para precisamente regular la competencia, porque va a violar tratados internacionales y porque le dice adiós a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente”.

Adicionalmente, exigió la implementación de un parlamento abierto desde la Comisión de Energía, y adelantó que “no vamos a permitir albazo y que sea una reforma al vapor”.

Finalmente, dijo que si la iniciativa presidencial fuese aprobada tanto en la Cámara Baja como en el Senado, están dispuestos a impugnar ante los tribunales.

El gran escollo para el Presidente es que la coalición oficialista, liderada por Morena, no ostenta las dos terceras partes del Congreso para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará a la oposición.

López Obrador amenazó en la víspera con exhibir a los legisladores que voten contra la reforma y ayer martes redobló la presión sobre el PRI para que avale el texto en la votación que podría tener lugar la próxima semana.

“Es una oportunidad histórica para el PRI de definirse”, dijo López Obrador, quien recordó que este partido pasó de nacionalizar el petróleo y la electricidad a mitades de siglo pasado a defender las privatizaciones a partir de los ochenta.

El PRI conforma una coalición con PAN y el PRD para hacer una oposición frontal a López Obrador. Pero el partido ha anunciado “foros temáticos” para analizar a fondo la reforma, mientras sus socios de la coalición opositora tratan de disuadirlo.

“El PRI es un partido que se acomoda a las circunstancias y no tiene una convicción ideológica muy clara”, dijo a Efe el politólogo Khemvirg Puente.

El analista ve posibilidad de que López Obrador convenza a la corriente priista más “nacionalista y proteccionista”, con lo que lograría “una victoria contundente al dividir a la oposición”.

De un vistazo

“Nadie lo presiona”

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no hay prisa en definir su postura acerca de la reforma eléctrica del Presidente, y precisó que a su partido “nadie lo presiona”.

“Ha construido al país”

“Nadie presiona al PRI, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios. El PRI es un partido que ha construido este país, que construimos las instituciones, y basta decir que las grandes reformas de este país han salido con el PRI, en el gobierno o en la oposición”, expresó.