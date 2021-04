Presume logro sindical

A pesar de la veda electoral, AMLO elogia ley laboral

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Pese a la veda y a que ya fue apercibido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para no hacer propaganda gubernamental, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presumir los logros de su gobierno, ahora en favor de los trabajadores.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en su gobierno, junto a los sectores empresarial y obrero, se acordó una nueva ley laboral, que entre otras cosas permite que los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales.

“Se logró con el apoyo del sector empresarial el aumento al salario mínimo que estaba en los suelos, el salario se ha incrementado desde que estamos en el gobierno, más de 40%, algo que no sucedía en décadas, y esto fue producto del acuerdo con el sector obrero y empresarial”, añadió.

Expresó que se reformó la ley para aumentar las pensiones a los trabajadores al momento de su retiro, al aumentar el porcentaje de las cuotas que aportan los empresarios. “Se logró una reforma importante en el Infonavit para que los trabajadores no sólo tengan más acceso a los créditos a la vivienda, sino más libertad para decidir qué hacer con esos créditos… utilizarlo para comprar un terreno, comprar una casa, para hacer su casa, para lo que le convenga más y administrar”.

AMLO dijo que se logró hacer a un lado la simulación, la subcontratación que se llevaba al cabo para no reconocerles derechos a los trabajadores y prestaciones; además, indicó, con esa reforma el reparto de utilidades aumentará en 157 mil millones de pesos, es decir, 100 mil millones de pesos más para los trabajadores. “Esto es justicia laboral”, añadió.

El Presidente aseguró que no han sido notificados oficialmente del apercibimiento que le hizo el INE, por hacer propaganda gubernamental durante su conferencia mañanera, por lo que pidió al árbitro electoral le explique cuál fue su falta.

“Me enteré por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están ellos planteando. Vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar”.

Señaló que el jueves pasado hizo una denuncia pública sobre un tráiler que se detuvo en San Luis Potosí lleno de despensas y la Fiscalía General de la República ya está actuando, “pero eso no creo que esté en contra de las normas electorales, porque se encontraron despensas en un tráiler que se atoró en un puente”.

“En inspección que se hizo, no sé quién llevó al cabo la inspección, ya no están las despensas, o sea, está el camión, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque no están las despensas, como se diría antes, el cuerpo del delito (…) Entonces, no sé si esto lo debo comentar o no”, abundó.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, afirmó que con las reformas en materia de subcontratación, además de eliminar el outsourcing ilegal, se logrará que las empresas privadas incrementen el pago de utilidades en 100 mil millones de pesos.

“Por utilidades las empresas habían repartido 56 mil millones de pesos; con esta propuesta y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157 mil millones de pesos, es decir, un incremento de 100 mil millones de pesos que recibirán los trabajadores, producto de las utilidades y ganancias de las empresas”, añadió.

En la conferencia del presidente López Obrador, adelantó que las reformas entrarían en vigor ayer sábado, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y también explicó que ahora los trabajadores podrán recibir hasta noventa días de reparto de utilidades.

“También tendrán la obligación de repartir 10% de las utilidades, para ello se establecieron dos modalidades, una que es hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador, bajo este esquema ningún trabajador se vería afectado”, dijo la secretaria del Trabajo.

Postura empresarial

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, resaltó que el acuerdo para eliminar la subcontratación es único y ejemplo de cómo se pueden abordar los problemas del país con diálogo, debate, información y transparencia, lo que conduce a mejores decisiones.

El dirigente empresarial dijo que el sector empresarial estuvo en contra de las afectaciones de los trabajadores, así como de las denominadas empresas factureras.

Encuentro Obrador y Kamala

López Obrador y Kamala Harris sostendrán encuentro virtual sobre migración.

“Encuentro digital”

El presidente de México y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, sostendrán el 7 de mayo un “encuentro digital” para examinar la migración, anunciaron las autoridades mexicanas ayer sábado, en momentos en que aumenta la llegada de niños migrantes a la frontera sur de Estados Unidos.

Cuestionado programa

En un tuit, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que López Obrador y Kamala abordarán un cuestionado programa de México para la plantación de árboles.