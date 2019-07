Presumen actividades ilícitas

Familiar de una víctima dice que el sitio “era extraño”

CANCÚN.— El secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, manifestó que en el secuestro de los trabajadores del call center hay muchas incógnitas y confió que la investigación de la Fiscalía estatal las resolverá.

“Esperamos que la investigación nos aclare muchas cosas, pues no sabemos qué hacían o qué promovían en ese call center, donde no se encontraron indicios de violencia. Aparentemente, vendían paquetes vacacionales, pero no quiero caer en especulaciones porque las pesquisas aún están en proceso”, explicó el funcionario en entrevista.

Aguilar Osorio aseguró que desde las primeras notificaciones de la Policía Municipal se trasladó al lugar de los hechos para coayuvar en las investigaciones.

“Como Ayuntamiento coadyuvamos en lo que es necesario y nos solicita la Fiscalía: la instalación de retenes, la búsqueda de “entiendo 27 personas” y de los vehículos en los que se los llevaron”, manifestó.

El secretario del Ayuntamiento declaró que los papás de las víctimas aparecieron en el transcurso de la noche y agregó que acudieron a la Fiscalía “para enterarnos de quiénes son estos jóvenes, pues solo teníamos una lista publicada por los medios de comunicación”.

Asimismo, señaló que se mantendrá un canal de comunicación permanente con los padres de familia, a quienes se invitará a que presenten las denuncias correspondientes.

Aguilar Osorio confirmó que una de las líneas de investigación es un problema entre los socios del call center y también que las actividades que ahí se desarrollaban no eran del todo legales, pero se abstuvo de ahondar en esos puntos porque corresponden a la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las víctimas —la mayoría jóvenes de 18 a 27 años que laboraban en el call center— acudieron a las instalaciones de la Fiscalía de esta ciudad para reunirse con ellos. En el lugar, fueron atendidos por psicólogos, revisados por médicos y auxiliados jurídicamente.

Angélica, una joven de 18 años, narró que su primo —un estudiante de la Universidad del Caribe— había entrado a trabajar apenas el lunes pasado a ese lugar.

“La verdad estaba medio raro. Las oficinas del call center cambiaban de lugar regularmente. Hace dos o tres semanas se movieron a Santa Fe”, narró la joven,— Infoqroo y El Universal