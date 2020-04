Detención de presunto exescolta de Peña Nieto se viraliza

View this post on Instagram

Detienen en Mexico a ex escolta de @epn y actual policía, borracho y vestido de mujer. De acuerdo al reporte policial el hombre de 27 años de día era policía preventivo y de noche supuestamente se dedicaba a la prostitución, el mismo tuvo una discusión con la hermana cuando ella lo sorprendió ebrio sacando la ropa de su armario y poniéndosela, comenzaron a discutir, ella lo denunció y el hombre salió corriendo intentando darse a la fuga pero fue detenido metros más adelante.