Presuntos funcionarios amenazan a transeúnte; FGR se deslinda

"Tus hijos van a ver lo que te va a pasar”, amenaza presunto funcionario de la Seido

CIUDAD DE MÉXICO.- Un usuario identificado como Marco Antonio en Twitter, captó el momento en que dos hombres, presuntamente integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo increpan cuando éste les reclama por obstruir el paso peatonal en las calles de Soto y Zarco, en la colonia Guerrero.

"Personal de la #Seido @FGRMexico se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. 'Me van a dar la última oportunidad, si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar'", publicó el afectado.