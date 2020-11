Pretextos sobran, pero 1,482 mujeres ''no están con el novio'': CNB

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer pretexto que ponen es que las jóvenes "se van con el novio"; luego, que no hay suficientes "agentes de investigación por la pandemia", ahora serán las vacaciones que los funcionarios no se pueden perder… mientras, miles de madres en México no saben dónde están sus hijas.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en lo que va del año han desaparecido, sin que aún hayan sido localizadas, 1,482 mujeres, un promedio de cinco al día.

Las madres que buscan a sus hijas

Gabriela es una madre en búsqueda, lleva siete meses y una semana tras el rastro de Jennifer, quien desapareció en Colima.

La última ubicación que se registró de ella fue en Zapotiltic (Jalisco), una de las entidades más violentas para niñas, jóvenes y adultas, donde —pese al confinamiento y la pandemia— en los primeros 10 meses del año han sido asesinadas 222 mujeres y 216 más han desaparecido.

"Fue después de casi dos meses de la desaparición de mi hija, que ocurrió el 18 de abril, que la fiscalía de Colima me dio sus últimos datos de geolocalización, cuando eso es lo primero que se tiene que hacer: rastrear la sábana de llamadas (…)".

Jennifer abordó un taxi 🚖 en Colima, desde entonces está #desaparecida....



Jennifer Gabriela Romero Farías, 20 años.#despareció 18/Abr/20 en Infonavit Estancia, #Colima, #México.



Datos o pistas 📞▶ (312) 313 2266 / (312) 314 2356



ℹ️ https://t.co/FPlAwJJSAJ pic.twitter.com/f09H0WvDpO — Missing Angels Org (@AngelaCedeno_PI) April 27, 2020

"Se supone que cuando ocurre una desaparición también está la policía cibernética para rastrear sus redes sociales, pero eso tampoco lo han hecho", denuncia.

Padres en alerta: ¿cuáles son las características de las víctimas?

Al igual que Gabriela, otros padres del colectivo Red de Desaparecidos en Colima han detectado coincidencias en las desapariciones de sus hijas: todas comparten características físicas y rasgos de vulnerabilidad:

Tienen entre 19 y 28 años .

. Fueron llevadas a Jalisco.

De acuerdo con la CNB, entre enero y octubre de este año han desaparecido en Colima, sin que hayan sido localizadas hasta ahora, 41 mujeres, 600% más que en el mismo periodo de 2019, cuando se reportaron seis.

Los pretextos de la Fiscalía

Sin embargo, familiares de desaparecidas en el estado han detectado que al día entre tres y cuatro mujeres no regresan. En tanto, en la Fiscalía General del Estado de Colima hay omisión tras omisión, y la revictimización de quienes no están para defenderse.

"A todos nos han puesto de pretexto la pandemia y nos han dicho que no hay agentes para investigaciones (…) Al principio me decían que mi hija se había ido con el novio, es la manera de salirse por la tangente", declara Gabriela.

Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda muestran que de enero a octubre de este año han desaparecido en el país menos personas en comparación con el mismo periodo de 2019. Pero del total registrado, el porcentaje de mujeres sin localizar subió de 20.62% a 25.86%.

Yucatán también reporta mujeres desaparecidas

Diez entidades concentran 74% de reportes por mujeres que han desaparecido este año: Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, México, Sonora, Morelos, Tamaulipas y Yucatán.