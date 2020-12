Prevé daño por la parálisis

Concanaco firma pacto con oficinas gubernamentales

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La decisión de cerrar la economía a actividades no esenciales es lamentable porque la parálisis ocasionará un daño a la economía, sin embargo, es necesario ser solidarios y sumarse al llamado a ser responsables para evitar los contagios de Covid-19, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

“Lamentablemente ha habido un repunte en el número de contagios y eso va a modificar el color de los semáforos epidemiológicos en varias localidades o estados y lo que nos queda es sumarnos, hacer un llamado a la responsabilidad y solidaridad”, expuso el líder del comercio organizado.

El arquitecto expuso que el daño que se hace a la economía, es la parálisis de la actividad también, es de alguna manera permanente.

En videoconferencia, dijo que esta temporada decembrina es un mes para convivencia social, pero con el llamado de la autoridad hay que ser más cuidadosos.

El líder empresarial agregó que en varios sectores hay mayores cuidados como en las actividades turísticas que tienen hasta sitios certificados de que cumplen con las medidas sanitarias y no hay riesgo de contagio.

Trabajo conjunto

Para abrir nuevos mercados que permitan dinamizar la comercialización de productos y servicios mexicanos en Estados Unidos, e impulsar acciones que aumenten el flujo de visitantes estadounidense hacia México, la Concanaco firmó un Memorándum de Entendimiento con la U.S. Association of States Offices In México.

En el encuentro virtual en que participaron representantes de las oficinas de los gobiernos de Florida, Luisiana, Colorado, Nueva York, Wisconsin, Pennsylvania, Illinois, Michigan, Ohio, Nuevo México, Missouri y Virginia, se plantearon actividades que se realizarán en 2021 con estas entidades estadounidenses.

Al presidir el evento, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, resaltó la transcendencia que tienen los acuerdos entre organismos empresariales de diferentes países y la cooperación con los gobiernos, para impulsar las acciones que permitan el crecimiento comercial entre las naciones.