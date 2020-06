Prevén ataques de EE.UU. por T-MEC

Funcionaria ve un enfrentamiento en materia laboral

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— De acuerdo con especialistas y con la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, un incumplimiento en materia laboral ligado al comercio en América del Norte llevaría a que se abran paneles contra nuestro país.

“El riesgo de que México sea sujeto de ataques por parte de Estados Unidos se verá por dos razones porque a partir del sábado empiezan las campañas presidenciales en Estados Unidos y porque el 1 de julio entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo la funcionaria.

Durante el vídeo-taller "Retos laborales y estrategias para las empresas ante la entrada en vigor del T-MEC”, la secretaria del Trabajo dijo que con el arranque del tratado se presenta “el gran riesgo al cual nos podemos enfrentar que es, por parte de ignorancia no se cumpla con toda la nueva legislación en materia laboral y esto de pie a un tipo de queja de Estados Unidos contra México. El peligro es que"no que haya violación flagrante a la ley sino que no haya cumplimiento de normas y estándares y que no se sea consciente de las nuevas obligaciones y derechos, como no obligar a un trabajador a que se afilie”. S

Por su parte, el presidente de IQOM Inteligencia Comercial, Herminio Blanco Mendoza, dijo: “Sin lugar a dudas desde este sábado que empieza la campaña del presidente Trump estaremos en la mira tanto por temas políticas, de frontera, muro y temas comerciales”.

Blanco Mendoza recordó que los paneles por cuestiones laborales se pueden iniciar cuando se incumpla con la libertad de asociación sindical de los empleados en las empresas exportadoras o proveedoras; si no se respeta la negociación colectiva y en caso de trabajo forzoso.