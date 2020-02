Prevén PIB débil

Banxico eleva su pronóstico para el nivel de precios

CIUDAD DE MEXICO.— El Banco de México (Banxico) recortó ayer su pronóstico para el crecimiento de la economía nacional de 2020 y 2021, citando una recuperación más gradual en la demanda interna y expectativas menos alentadoras para la producción industrial de Estados Unidos.

“El Producto Interno Bruto (PIB) mexicano podría crecer en un rango de entre el 0.5% y 1.5% este año, un intervalo menor que el 0.8%y 1.8% anterior, de acuerdo con el Informe Trimestral Octubre-Diciembre de 2019 de la entidad monetaria.

Para 2021, Banxico también recortó su cálculo, a un rango de entre 1.1% a 2.1%, desde el 1.3% y 2.3% previo, explicó el reporte.

“En un entorno de marcada incertidumbre, los elementos de riesgo externos e internos que persisten dan lugar a que el balance para la actividad económica del país se mantenga sesgado a la baja”, informó el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, en su reporte.

Agregó que entre los riesgos de mediano plazo se encuentran un agravamiento de las tensiones comerciales, y de corto plazo la desaceleración de la economía y el comercio globales.

Díaz de León dijo que jugaría a favor de la economía local el hecho de que la futura ratificación final del T-MEC propicie una inversión mayor a la esperada. También podría darse un dinamismo de la demanda agregada mayor a la prevista, así como una recuperación de la producción industrial en Estados Unidos.

Inflación

Sobre la inflación, el banco central elevó ligeramente sus pronósticos para el indicador, sobre todo por variaciones de precios de los productos agropecuarios mayores a los anticipados.

La inflación anual de México podría mantenerse alrededor del 3.4% en los próximos meses, para regresar al objetivo oficial del 3.0% en el primer trimestre de 2021, indicó el reporte.

“La política monetaria debe actuar con prudencia si por diversas razones se eleva considerablemente la incertidumbre que enfrenta la economía nacional”, indicó el gobernador Díaz de León.

Agregó que es prioritario incrementar la confianza en el país, reforzar los fundamentos de la economía nacional y atender los obstáculos que le han impedido alcanzar un mayor crecimiento de mediano plazo.

La institución también redujo su expectativa sobre la creación de empleo en el país, que colocó en un rango de entre 440 mil y 540 mil puestos de trabajo.

En su informe anterior, el banco central mexicano calculó que se crearían entre 500 mil y 600 mil empleos durante el año en curso.

Efecto coronavirus

Sobre el tema del coronavirus, el gobernador de Banxico dijo que es temprano para anticipar el impacto para el crecimiento económico mexicano y la inflación a partir de su irrupción, “pues por ahora ni siquiera se tiene un cálculo para el efecto que tendrá en la economía de China dónde brotó y otras involucradas”.

Tasa Voto

El subgobernador del Banxico Gerardo Esquivel, explicó el cambio sobre su decisión.

Recorte

“En la última decisión voté por un recorte de 25%, no porque hubiera pensado que las condiciones cambiaron, pero también entiendo que no había condiciones para poder hacerlo, no dentro de la Junta de Gobierno”, explicó.

